Canada: de nouvelles conditions d'accueil pour les Ukrainiens

Près de 168 000 Ukrainiens ont trouvé refuge au Canada depuis un an. Ce pays, où habite la deuxième plus importante diaspora après la Russie, offre un visa de trois ans, soit une autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine. Les personnes qui ont fui le pays en guerre bénéficient d’une aide d’urgence de 2 000 euros à leur arrivée, puis d’une allocation mensuelle. Les organismes qui les accueillent craignent cependant la fin de ce programme qui en théorie s’arrête le 31 mars. Reportage lors d’une veillée de la communauté ukrainienne vendredi soir dans la ville de Québec.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

« Le cœur est un oiseau. » Anna Spirina a traduit dans sa langue natale « Le cœur est un oiseau », une chanson très connue de l’artiste québécois Richard Desjardins. Une façon pour elle de souligner les liens entre le Québec et les Ukrainiens tout juste arrivés.

« Les gens sur place s’organisent, ils les accueillent, ils aident beaucoup, beaucoup, raconte-t-elle. Il manque peut-être des logements à louer, mais souvent, s’il n’y a pas à louer, les gens les accueillent dans les familles, c’est incroyable. »

« Le Canada va continuer tout ce qu’il doit faire en matière d’appui militaire et humanitaire »

En théorie, le programme d’aide dont bénéficient les Ukrainiens, pour venir au Canada pour trois ans, prend fin le 31 mars. Jean-Yves Duclos, le ministre canadien de la Santé, laisse entendre qu’il pourrait se prolonger.

« Je ne serais pas étonné si ça continuait. Parce qu’évidemment, il y a un an, on espérait tous que cette guerre durerait très peu de temps, puis, que Poutine revienne rapidement à la raison. De toute évidence, ce n’est pas le cas. Donc le Canada va continuer à devoir faire tout ce qu’il doit faire en matière d’appui militaire et humanitaire. »

Les petites lumières, que chaque participant tient dans ses mains, vacillent sous le vent glacial. Comme un espoir qui hésite à s’affirmer après un an de guerre.

