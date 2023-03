France: la justice déboute des opposants au mégaprojet de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie

La justice a débouté ce mardi 28 février les ONG qui poursuivaient TotalEnergies en France, pour non-respect à son devoir de vigilance. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texte par : Charlotte Cosset Suivre 3 mn

La justice a débouté ce mardi 28 février les ONG qui poursuivaient TotalEnergies en France, pour non-respect à son devoir de vigilance. La procédure concernait le mégaprojet pétrolier en Ouganda et Tanzanie, Tilenga/EACOP. Les Amis de la terre et cinq autres ONG françaises et ougandaises demandaient la suspension du projet et la mise en conformité du plan de vigilance de la major française, dénonçant les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement. Une procédure lancée en 2019. C'est une première décision dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance.