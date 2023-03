Vers une suspension de l’accord céréalier mondial impliquant la Turquie, la Russie et l’Ukraine?

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre saoudien des Affaires étrangères à Moscou, jeudi 9 mars 2023. AP - Alexander Zemlianichenko

Alors que la validité de l’accord céréalier prend fin le 18 mars et qu’il est censé être prolongé pour quatre mois de plus, la Russie traîne des pieds et se met à évoquer des difficultés dans sa pleine réalisation, ainsi que des « questions qui restent à soulever ».