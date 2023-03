Russie: La visite d'État de Xi Jinping à Moscou, un «voyage d’amitié, de coopération et de paix»

Xi Jinping et Vladimir Poutine à Samarcande le 15 juillet 2022 lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). AP - Alexandr Demyanchuk

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre 3 mn

Xi Jinping est attendu ce lundi 20 mars en Russie pour une visite d'État de trois jours. Le président chinois très attendu par Vladimir Poutine de plus en plus isolé sur la scène internationale et désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. De son côté Pékin, qui vient renforcer ses liens bilatéraux avec Moscou, assume aussi de plus en plus son rôle de grande puissance diplomatique...