La Finlande devient officiellement le 31e membre de l'Otan

La Finlande a effectué, mardi 4 avril, son entrée officielle dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), un virage « historique » provoqué par l'offensive de la Russie en Ukraine, selon le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, salue une « journée historique ».

La Finlande, qui partage une frontière de plus de 1 300 kilomètres avec la Russie, tourne le dos à sa légendaire neutralité. Le pays bénéficiera désormais de l'assistance militaire conventionnelle de ses alliés et de la dissuasion nucléaire.

La Russie n'a pas manqué de réagir à cet élargissement de l'Otan qui n'est sans doute pas fini, car la Suède frappe, elle aussi, à la porte de l'Alliance atlantique. « C'est une nouvelle aggravation de la situation. L'élargissement de l'Otan est une atteinte à notre sécurité et aux intérêts nationaux de la Fédération de Russie. Cela nous contraint à prendre des contre-mesures en termes tactiques et en termes stratégiques pour notre sécurité, a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La situation avec la Finlande est fondamentalement différente de celle avec l’Ukraine. La Finlande n'est jamais devenue anti-Russie et nous n'avions aucune dispute avec elle. »

Un changement provoqué par l’invasion russe de l’Ukraine. « Avec l'Ukraine, la situation est diamétralement opposée et potentiellement dangereuse, poursuit M. Peskov. C’est cela qui a dicté le besoin de lancer une opération spéciale et qui nécessite d’atteindre les buts fixés. Mais cette adhésion ne pourra qu’affecter la nature des relations bilatérales avec les États qui deviennent de nouveaux membres de l’Alliance, car l'Alliance est une organisation inamicale, hostile à plus d'un titre envers la Russie. Mais je le répète : l’Ukraine est différente de la Finlande, il n’est pas possible de comparer les deux. »

« Nous déclarons la Finlande 31e membre de l'Alliance avec la réception de ces documents », a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, lors d'une cérémonie au siège de l'Otan à Bruxelles. Il a salué, tout comme le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, une « journée historique ». « Je suis tenté de dire que c'est peut-être la seule chose pour laquelle on peut remercier (le président russe Vladimir) Poutine, parce qu'il a, une fois de plus, précipité quelque chose qu'il disait vouloir éviter en agressant » l'Ukraine, a déclaré Antony Blinken.

