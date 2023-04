Combats au Soudan: la Chine invite ses nombreux ressortissants à rester à l'abri

De la fumée dans l'est de Khartoum, le 17 avril 2023. © AFP

RFI

Les combats meurtriers entre factions rivales ont fait plus de 100 morts et 1 000 blessés au Soudan. Les chancelleries étrangères ont appelé leurs ressortissants à rester à l’abri. Notamment l’ambassade de Chine au Soudan alors que plus d’une centaine d’entreprises chinoises sont installées dans le pays.