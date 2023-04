Commissariats chinois clandestins à l'étranger: une affaire aux nombreuses zones d'ombre

Entretien

L'annonce de l'arrestation aux États-Unis de deux personnes accusées d'avoir ouvert un commissariat chinois clandestin à New York a relancé cette semaine une affaire révélée en octobre dernier. Entretien avec Jean-Louis Rocca, professeur à Sciences Po Paris et chercheur au Centre de recherches internationales (Ceri).

Des postes de police chinois clandestins implantés dans une centaine de villes dans 53 pays sur tous les continents et qui auraient pour mission de surveiller, intimider, voire rapatrier des dissidents. L’affaire révélée en octobre 2022 par l’ONG Safeguard Defenders s’est de nouveau retrouvée sous le feu des projecteurs. Mercredi 19 avril, le gouvernement britannique a déclaré prendre « très au sérieux » l’existence de ces antennes qui agiraient sur son territoire. Deux jours plus tôt, l’arrestation à New York de deux suspects et l’inculpation de 34 autres personnes impliquées dans ces opérations clandestines a fait la Une de la presse américaine.

RFI : Il est question de fermes à trolls sur internet, de faux comptes utilisés pour harceler, dénigrer ou menacer les militants et dissidents chinois dans le monde. Les autorités américaines citent un groupe prénommé « 912 », qui serait une équipe d’élite de la police. De quoi s’agit-il ?

Jean-Louis Rocca : C’est quelque chose qui est assez courant en Chine populaire. On sait que certaines personnes sont payées par les autorités, qu’elles soient locales ou nationales, pour influencer la société chinoise et même menacer un certain nombre de personnes. Cette affaire de trolls est un peu la projection à l’international de ce que l’on peut trouver en Chine populaire, à savoir que des groupes dédiés à la police ou plus précisément à l’administration de la sécurité d’État vont essayer d’influencer les opinions politiques locales et effectivement dans certains cas de surveiller et menacer des opposants. On peut d’ailleurs s’interroger de l’intérêt de ce genre d’actions, parce que autant pour la question des Ouïghours il y a eu un vrai impact sur la réputation et la façon de procéder de la Chine, autant les dissidents chinois à l’étranger sont pour l’essentiel des gens plutôt anonymes et qui n’ont pas une grande influence y compris à l’international.

Deux suspects, des Américains d’origine chinoise, ont été arrêtés le lundi 17 avril à Chinatown par la police new-yorkaise. Ces arrestations suscitent l’incompréhension chez certains politiques, qui se demandent pourquoi le FBI n'a réagi que cinq mois après la découverte de ce poste clandestin.

Je ne suis pas dans les secrets du FBI, mais on peut imaginer qu’il y a déjà beaucoup de problèmes entre la Chine et les États-Unis, beaucoup de contentieux, dont le plus important dernièrement est Taïwan. Et je pense qu’il y a aux États-Unis une volonté de ne pas multiplier les dossiers. Contrairement à la situation du temps de la guerre froide où on avait deux oppositions frontales de deux systèmes quasi indépendants qui luttaient pour la domination mondiale, aujourd’hui c’est beaucoup plus compliqué. Les relations économiques entre les deux pays sont extrêmement fortes, il y a une importante interdépendance commerciale, et donc des conflits et une volonté sans doute aussi de ne pas multiplier les risques. Peut-être y avait-il aussi des rapports un peu complexes entre certaines officines américaines et ces éléments contrôlés par Pékin ? En tout cas, pour savoir le fin mot de l’histoire, je pense qu’il faut être initié et à l’intérieur du système, car il s’agit de questions très opaques.

Si ces faits sont avérés, comment expliquez-vous que des États aient pu tolérer une police clandestine en violation de la souveraineté nationale ?

Cela dépend des situations. Dans certains cas de ce que l’on sait, il s’agit d’officines informelles de businessman chinois parfois très installés dans la société d’accueil, qui peuvent d’ailleurs avoir la nationalité locale et qui pour des raisons souvent utilitaires, par exemple pour développer des business ou avoir des relations étroites avec un certain nombre de gens en Chine, acceptent de servir de relais aux autorités chinoises. Le relais cela peut être de donner un coup de main à un certain nombre de chinois pour faire les papiers, mais dans ce genre de situation informelle on peut aboutir aussi à des situations – et là on rentre dans des logiques d’agents secrets – où on va demander de surveiller des gens ou avoir des informations sur tel ou tel personne. Il y a des situations où manifestement on a quelque chose d’assez formalisé, et il semble que ce soit le cas aux États Unis, et d’autres situations comme en Europe où on a des choses qui sont beaucoup plus informelles. On est dans ce milieu un peu interlope des communautés asiatiques, pas de toutes les communautés mais de celles qui sont dans les affaires, des commerçants qui font des aller-retour entre la Chine et l’Europe et qui peuvent être amenées, à un certain moment, à rendre des services aux autorités.

Plusieurs pays ont annoncé il y a quelques mois avoir lancé des enquêtes, y compris la France. Depuis, c’est silence radio. À votre avis pourquoi ?

Là aussi je ne suis pas dans le secret des Dieux, mais il est possible que des gens soient impliqués dans ces organisations, ces officines et ces relations un peu complexes et qu’on a peut-être pas trop envie de régler la question de manière tout à fait ouverte. Encore une fois on est dans des zones grises, même noire d’un point de vue diplomatique, et qui sont traitées comme des zones grises. C’est-à-dire que certaines choses existent, on n’aime pas les voir se développer et on décide à certain moment d’intervenir, mais disons qu’on n’a pas très envie de révéler un certain nombre de choses.

