En Espagne, la dépouille du fondateur de la Phalange exhumée

La Phalange espagnole, une organisation fasciste

Fondée le 29 octobre 1933 par José Antonio Primo de Rivera, fils de Miguel Primo de Rivera, dictateur espagnol de 1923 à 1930, la Phalange espagnole est une organisation politique ultra-nationaliste. Cette doctrine place les intérêts de l’État et de la nation au-dessus des intérêts individuels et de groupes et préconise l’unité de l’Espagne. Cette idéologie politique s’inspire directement du modèle du fascisme italien. Ce parti d’extrême-droite a joué un rôle important dans la guerre civile espagnole et recrute ses premiers adhérents dans les classes moyennes et chez les étudiants. Les militants de la Phalange s'illustrent notamment dans les combats de rue contre les militants révolutionnaires de gauche et d'extrême gauche. Après la guerre civile, le phalangisme devient le seul parti autorisé, sur le plan juridique, en Espagne. Pendant la dictature franquiste, la Phalange a été l'un des piliers du régime franquiste avec l'Église catholique et l'armée. Cette idéologie autoritaire et conservatrice dirigera l’Espagne jusqu’à sa dissolution en 1977. S’il est difficile d’établir avec certitude le nombre de morts exact causé par la répression franquiste en Espagne, les historiens estiment à 150 000 le nombre de victimes. Les différents mouvements se réclamant de la Phalange existent encore aujourd'hui, bien que n'ayant pas de poids électoral notable.

Julien Hennequin