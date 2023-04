Indo-Pacifique: le gouvernement australien dévoile sa nouvelle doctrine militaire

Le premier ministre australien Anthony Albanese s'est adressé aux médias après l'examen stratégique de la défense à Canberra. via REUTERS - STRINGER

Texte par : Grégory Plesse 2 mn

Le gouvernement australien a dévoilé ce lundi une révision majeure de sa doctrine militaire. Cette mesure vise explicitement à dissuader la Chine de recourir à la force dans la région Indo-Pacifique et plus largement à y limiter son influence grandissante. Cette refonte complète vise aussi à permettre à l’Australie de moins dépendre militairement des États-Unis et de contribuer plus directement au maintien de la liberté de circulation dans la région Indo-Pacifique.