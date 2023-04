Lula au Portugal: hommage à Chico Buarque, révolution des œillets, les symboles de la gauche à la rescousse

Le président brésilien Lula da Silva est, depuis ce samedi, en voyage officiel au Portugal. Une visite de cinq jours qualifiée d’importante, alors qu’il n’y a pas eu de sommet bilatéral luso-brésilien depuis sept ans. Lula est déterminé à tourner la page de l’ère Bolsonaro, y compris auprès du pays frère européen. Mais un différend sur l'Ukraine a marqué le début officiel de la visite brésilienne.

De notre correspondante sur place, Marie-Line Darcy

Le début de cette visite officiel a été marqué par un désaccord sur la question de la guerre en Ukraine. On le sait les propos du président Lula en Arabie saoudite tout récemment avaient provoqué un embarras, le Brésilien ayant semblé ne pas vouloir condamner fermement l’invasion russe en Ukraine.

Lula a nié et réaffirmé qu’il ne veut que la paix, mais pour le Portugal aligné sur l’Europe et l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), il s’agit avant tout d’une paix juste. Autrement dit, en langage diplomatique, la reconnaissance du droit de l’Ukraine à se défendre contre la Russie. Lula veut créer un club de la paix avec des pays comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Turquie et des pays européens, sans préciser lesquels. Il s’est finalement rangé à l’opinion de son homologue portugais et a signé le document qui fait bien mention de la notion de « paix juste ».

Lula a aussi signé 13 accords bilatéraux dont certains faciliteront la vie des Brésiliens installés au Portugal.

Hommage au poète Chico Buarque

L’artiste est connu pour son opposition à l’ancien président d’extrême droite, Jair Bolsonaro. Il s’agit de la plus haute distinction littéraire en langue portugaise. Ce prix, créé en 1988 entre le Portugal et le Brésil et doté de 100 000 euros, a été décerné à Chico Buarque en 2019. La cérémonie n’avait pu avoir lieu car l’ancien président Jair Bolsonaro avait refusé de signer le certificat du prix. Ensuite, la pandémie Covid a repoussé la cérémonie. C'est donc Lula da Silva qui remettra le prix à Chico Buarque dont il est un ami personnel. Pour le Portugal comme pour le Brésil, ce sera un moment intense et à haute valeur symbolique. La cérémonie aura lieu au palais national de Queluz, que l’on considère comme un petit Versailles, non loin de Lisbonne.

Une visite critiquée par l'extrême-droite

Lula da Silva sera aussi reçu à l’Assemblée nationale le mardi 25 avril, le jour de la commémoration des 49 ans de la Révolution démocratique des œillets. Il fut un temps question que le président brésilien s’adresse à la nation au cours de la session solennelle destinée à marquer l’événement. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa semblait y tenir. Mais cela a suscité des remous, notamment à l’extrême droite qui a considéré inadmissible d’accueillir dans l’hémicycle celui qu’elle traite de voleur. Un compromis a été trouvé et Lula s’adressera aux députés et aux Portugais avant la session solennelle. L’extrême droite a elle convoqué une protestation.

