Propos polémiques de l'ambassadeur de Chine en France: le désaveu implicite de Pékin

Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France. (Photo d'illustration) AFP - MARTIN BUREAU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’ambassadeur de Chine en France est convoqué par le Quai d’Orsay, après ses propos remettant en cause la souveraineté de pays de l’ex-URSS et l’appartenance de la Crimée à l’Ukraine. Des propos qui ont provoqué un tollé international et remis en cause implicitement par Pékin ce lundi.