ONU: Sergueï Lavrov préside un débat sur la défense de la Charte des Nations unies

La Russie, qui est à la tête du Conseil de sécurité à l’ONU ce mois-ci, a organisé hier, lundi 24 avril, un débat sur la défense de la Charte des Nations unies. Le thème a suscité la controverse, alors que 141 pays ont reconnu l’an dernier que Moscou avait justement violé les principes fondateurs onusiens en envahissant l’Ukraine. Et que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est venu en personne présider cette réunion.

avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

C’était l’un des évènements attendus du calendrier de la présidence russe ce mois-ci. De nombreux diplomates occidentaux s’étaient étranglés du culot russe en découvrant le thème du débat choisi par Moscou.

Les ambassadeurs américain, britannique et français n’ont pas hésité à le dénoncer tout au long de la réunion en rappelant, fait après fait, les violations russes à la Charte, la violation de la souveraineté territoriale de l’Ukraine en tête.

Olof Skoog, l’ambassadeur de l’Union européenne à l’ONU, flanqué des 27 représentants européens, a résumé leur pensée à l’entrée de la salle du Conseil. « En organisant ce débat, la Russie essaie de se présenter comme un défenseur de la Charte de l’ONU et du multilatéralisme. Rien n’est plus loin de la vérité, c’est cynique. »

Antonio Guterres lui-même n’a pas hésité à dénoncer la violation du droit international devant Sergueï Lavrov. « L’invasion russe de l’Ukraine, en violation de la Charte des Nations unies et du droit international, provoque une souffrance massive et la dévastation du pays et de sa population, ajoutant au bouleversement économique mondial causé par la pandémie de Covid-19 ».

Le patron de l’ONU a promu une refonte du multilatéralisme, adapté à ce monde moderne de plus en plus multipolaire. De nombreux autres représentants, africains et brésilien notamment, ont réclamé un élargissement du Conseil, pour une meilleure représentativité - un appel d’ailleurs relayé par les trois membres permanents occidentaux. Serguei Lavrov a dénoncé de son côté ces instances multilatérales au « service des Etats-Unis », et porté une charge virulente contre l’OTAN.

