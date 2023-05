La guerre contre le tabagisme se poursuit dans de nombreux pays

Encore une hausse des prix du tabac en France : après celle du 1er mars dernier, le paquet de cigarettes et le tabac à rouler coûtent plus cher. Ainsi, depuis le début du mois de mai, le prix moyen du paquet de 20 cigarettes a augmenté de 50 centimes à un euro pour certaines marques, ce qui le porte à près de onze euros. Et cette hausse de prix devrait continuer encore en 2024 en France. Qu'en est-il des autres pays ?

La hausse du prix des cigarettes n'est pas propre à la France. D'autres pays l'utilisent également comme un moyen de lutter contre le tabagisme. Ainsi, si en France le prix moyen d'un paquet de cigarette est de 10,65 euros, dans certains pays du monde les prix y sont encore plus élevés.

C'est le cas en l'Irlande, au Royaume-Uni et en Norvège où le paquet est vendu entre 13 et 15 euros. Dans d'autres pays comme la Belgique, l'Espagne ou les États-Unis, les 20 cigarettes y coûtent deux fois moins cher, notamment entre 5 et 6 euros.

Pour environ 2,5 euros, les fumeurs peuvent se payer un paquet en Russie, en Afrique du Sud ou encore au Sénégal.

L’Australie en pointe dans la lutte contre le tabagisme

Enfin, c'est l'Australie qui bat le record des cigarettes les plus chères au monde avec le paquet de 25 qui se vend à 30 euros.

Un prix élevé qui explique en partie que ce pays détienne l'un des taux de tabagisme les plus bas au monde. L’Australie, pionnière avec l’introduction en 2011 des paquets neutres, se lance aussi dans un nouveau combat contre le tabagisme, et vient ainsi d’annoncer l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, employées selon le gouvernement pour créer une nouvelle génération d’accros à la nicotine, en ciblant plus particulièrement les jeunes, raconte notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse.

Pour les quelque 2 millions de vapoteurs en Australie, la vie va devenir beaucoup plus difficile. Le gouvernement vient d’annoncer l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, des produits vendus en épicerie et qui d’après le ministre de la Santé, Mark Butler, visent à créer une nouvelle génération d’accros à la nicotine : « C’est un produit qui cible délibérément nos enfants, et qui est vendu au milieu des bonbons et des barres chocolatées. Le vapotage est devenu la principale infraction au règlement intérieur dans les lycées, et il gagne du terrain aussi dans les écoles primaires. »

Ces cigarettes électroniques jetables étaient le dernier moyen pour les Australiens d’acheter librement des liquides nicotinés, qui depuis 2021 ne sont accessibles qu’avec une ordonnance médicale. Pas encore suffisant pour le ministre, qui compte interdire également les saveurs et les emballages fantaisie : « Ces liquides sont censés être des produits pharmaceutiques, ils devront donc en avoir l’apparence. Fini les saveurs chewing gum, ou le style “licorne rose”, ni les cigarettes électroniques en forme de stabylo, pour que les enfants puissent les cacher dans leur trousse. »

