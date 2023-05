Vaste opération européenne contre la mafia calabraise ‘Ndrangheta

Les agences de coopération policière et judiciaire de l’UE, Europol et Eurojust annoncent à La Haye un large coup de filet à travers l’Europe et en Amérique latine, visant des membres de la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta. Cette mafia du Sud de l’Italie passe aujourd’hui pour être la plus puissante du pays. Au centre de l’enquête, un vaste trafic de drogue touchant trois continents a été démantelé. Des milliers de policiers mobilisés ce mercredi et plus d’une centaine d’arrestations à la clef dans une dizaine de pays. Au total, 132 personnes ont été arrêtées des deux côtés de l’Atlantique, la plupart en Italie mais aussi en Allemagne.