Attaque présumée de drones sur le Kremlin: Kiev et Washington nient toute implication

Que s'est-il passé mercredi ? Deux drones armés ont-ils vraiment été abattus hier au dernier moment alors qu'ils frôlaient le Kremlin ? Les États-Unis préfèrent rester prudents.. Mais techniquement, c'est possible. L'Ukraine a des appareils sans pilotes tout à fait capable de frapper des cibles à longue distance.

Ces drones-là, on ne les voit pas sur le champ de bataille. Ils n'ont pas de manette, pas d'écran de contrôle, pas de pilote. Ils se dirigent tout seuls, comme un petit avion : entrez des coordonnées GPS, définissez une route... et votre appareil sera capable de voler plusieurs centaines de kilomètres. Le plus bas possible, à l'abri des radars. À l'arrivée, deux options : 1. Larguer une charge explosive... 2. La méthode kamikaze... Percuter un immeuble et détoner au moment de l'impact.

La Russie a-t-elle de quoi déjouer ces attaques ? Sur le papier, oui, ses systèmes Tor, des batteries anti-aériennes de courte portée, ont d'excellents résultats contre les petits objets volants. Mais les Tor ont été déployés sur la ligne de front. Et, on le voit, les défenses qui restent à Moscou sont moins performantes contre ce type de menaces. Le Kremlin est passé tout près de la catastrophe et va devoir repenser le dispositif de sécurité qui entoure la capitale.