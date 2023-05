France: Éric Ciotti se rend au Maroc pour sa première visite à l'étranger

Éric Ciotti, président du parti Les Républicains se rend au Maroc le 4 mai 2023. (Image d'illustration) © KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Maroc accueille à partir du jeudi 4 mai et pendant deux jours une délégation d’élus Les Républicains menée par leur patron Éric Ciotti. C’est le premier déplacement à l’étranger du président du parti depuis qu’il a été élu, à un moment où les relations entre la France et le Maroc sont au plus bas.