Australie: le Premier ministre et le leader de l’opposition veulent la libération de Julian Assange

Une lueur d’espoir pour Julian Assange ? Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a fait part de son souhait de voir le fondateur de WikiLeaks libéré, alors qu’il est incarcéré depuis quatre ans à Londres et que ses rares visiteurs témoignent de sa santé déclinante. Un souhait partagé par le leader de l’opposition australienne ; c’est la première fois qu’il y a un accord transpartisan au sujet de Julian Assange.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Le travailliste Anthony Albanese l’assure, il a à plusieurs reprises demandé au gouvernement américain de renoncer à poursuivre Julian Assange, sans succès jusqu’à présent. Le fondateur de WikiLeaks, de nationalité australienne, est accusé d’avoir révélé des documents confidentiels et attenté à la sécurité nationale américaine. Il risque 175 ans de prison.

Actuellement à Londres, où il assistera demain, le samedi 6 mai au couronnement de Charles III, il a fait part à la chaîne ABC News de son agacement sur ce sujet : « Il y en a assez. On doit mettre un terme à cette affaire. Et on doit y travailler, y compris via les canaux diplomatiques, mais nous avons très clairement exposé notre position concernant le cas de M. Assange. »

Le problème est que le mois dernier, Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, avait déclaré que la diplomatie avait ses limites et qu’à son niveau, elle ne pouvait pas faire davantage.

Vers une conversation avec Joe Biden

De façon plus surprenante, le leader de l’opposition, Peter Dutton, a également estimé que l’emprisonnement de Julian Assange avait duré trop longtemps, alors qu’au cours des dix années de gouvernement conservateur, dont il était l’un des plus éminents membres, l’Australie s’était totalement désintéressée du sort de l’un de ses concitoyens.

Anthony Albanese a pour sa part précisé qu’il en parlerait directement à Joe Biden lors de sa venue à Sydney, dans une quinzaine de jours, à l’occasion d’un sommet du Quad (pour Quadrilateral security dialogue), auquel participeront également les Premiers ministres indien et japonais.

