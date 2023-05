Les inégalités de genre toujours d'actualité dans les pays de l'OCDE

Même dans les pays jugés progressistes en la matière, les femmes continuent de se heurter à des obstacles et d’être pénalisées à la maison, sur le marché du travail et dans la vie publique, pointe le rapport de l'OCDE. Getty Images - Klaus Vedfelt

RFI

L’Organisation de coopération et de développement économique a publié, mardi 9 mai, un rapport sur l’état de l’égalité de genre dans les trente-huit pays membres. Le rapport reconnaît les progrès réalisés en la matière mais appelle à faire beaucoup plus pour atteindre l’équilibre entre les hommes et les femmes.