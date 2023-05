La culture du tabac, une hérésie sanitaire, agricole et économique

Le tabac, première cause de mortalité évitable en France, avec quelque 75 000 décès chaque année

Santé publique France publie ce 31 mai une enquête sur les dernières estimations de la prévalence du tabagisme en France parmi les adultes de 18 à 75 ans. En 2022, la France compte toujours près de 12 millions de fumeurs quotidiens. Le nombre de fumeurs se maintient à un niveau élevé. En 2022, plus de trois Français sur dix fumaient du tabac, un quart d'entre eux fumaient tous les jours. Les hommes fument plus que les femmes, leur consommation à elles se stabilise, elle avait augmenté entre 2019 et 2021 en raison de la crise sanitaire.

Autre constat, le plus redoutable, les inégalités sociales en matière de tabagisme continuent de se creuser : plus on est pauvre et sans diplôme, plus on fume. Sans surprise et toujours selon le baromètre santé-tabac, les chômeurs grillent plus de cigarettes que les personnes qui travaillent. Autre sujet analysé : le vapotage a tendance à augmenter, un peu plus de 40 % des 18-75 ans déclarent avoir expérimenté la cigarette électronique. Et ils sont 5% à vapoter tous les jours. Enfin, un résultat est jugé encourageant par Santé publique France, près de six fumeurs quotidiens sur dix souhaitent arrêter de fumer. Les auteurs de l'enquête insistent sur le fait qu'il est fondamental de renforcer les politiques de lutte contre le tabagisme en France.