Chine: le Honduras a ouvert son ambassade à Pékin

Le Honduras a ouvert ce dimanche 11 juin une ambassade en Chine. Elle a été inaugurée à Pékin par les ministres chinois et hondurien des Affaires étrangères, a rapporté CCTV. La Chine et le Honduras ont signé en mars un accord de reconnaissance diplomatique, après que le pays d'Amérique centrale a décidé de reconnaître que la Chine était représentée par la République populaire et non pas par Taïwan.

La présidente du Honduras, Xiomara Castro est en visite d'Etat en Chine. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques aux dépends de Taïwan, et l'ambassade du Honduras en Chine a été ouverte dimanche 11 juin. Sur la photo, Mme Castro a été reçue par le secrétaire exécutif du PCC de Shanghai, le 9 juin 2023. via REUTERS - HONDURAS PRESIDENCY