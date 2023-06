La course aux armements nucléaires en hausse selon un dernier rapport du Sipri

Le monde ne se dirige pas vers la dénucléarisation, bien au contraire. Malgré les traités, la course à l'armement continue. Les neuf puissances nucléaires augmentent ou modernisent leurs arsenaux, c'est ce que montre un rapport sur la prolifération nucléaire publié ce lundi 12 juin par le Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Avec 5000 têtes nucléaires chacun, un chiffre stable, les États-Unis et la Russie, possèdent toujours 90 % des armes nucléaires dans le monde. En comparaison, l’arsenal de la Chine est donc infime, mais il est de loin celui qui augmente le plus rapidement. Pékin est passé de 350 à 410 ogives nucléaires en une année, et n’est pas prêt de s’arrêter.

Dans une bien moindre mesure, le Pakistan, l’Inde et la Corée du Nord ont également produit de nouvelles têtes nucléaires. Le Royaume-Uni a prévu de le faire, mais ne révélera plus ni leurs quantités, ni leur déploiement. La France mise quant à elle sur la modernisation de ses équipements.

Non seulement les cinq pays ayant signé le Traité de non-prolifération nucléaire continuent de dépenser des millions dans leurs arsenaux, mais la diplomatie est en net recul, signale aussi le rapport. Moscou a notamment annoncé en février dernier qu’elle ne participera plus au traité Start avec Washington, censé limiter leurs ambitions nucléaires respectives.

Le Sipri alerte donc sur le risque accru d’incompréhension, d’accident ou d’erreurs de jugement dans un contexte de flambée des tensions géopolitiques, et de menaces verbales de moins en moins implicites quant à la potentielle utilisation de ces armes de destruction massive.

>> À lire aussi : La Russie a commencé le transfert d'armes nucléaires vers la Biélorussie, annonce Loukachenko

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne