Le patron de l'ONU veut accentuer la lutte contre la désinformation

Le secrétaire général de l’ONU estime que le monde entier est trop focalisé sur l’intelligence artificielle et ses risques futurs, et ne porte pas assez attention aux dangers bien actuels, eux, créés par la désinformation. Antonio Guterres a même convoqué une conférence de presse le lundi 12 juin, ce qui n’est pas une convocation à la légère, pour être sûr de faire passer son message.

De notre correspondante à New York,

Le secrétaire général de l’ONU a beau le répéter, malheureusement, peu de changements sont édictés en la matière. Or, Antonio Guterres le sait, il le voit dans les rapports que lui remettent ses envoyés spéciaux tous les jours : les réseaux sociaux et la désinformation qu’ils véhiculent numériquement ont des effets bien tangibles et assez catastrophiques.

Dans le viseur du secrétaire général : les mensonges et les messages de haine, ainsi que les posts qui délégitiment des faits scientifiquement établis et peuvent créer le chaos.

Cela rappelle notamment des campagnes antivaccins au plus haut de la pandémie, explique Antonio Guterres. Et puis, pour lui, cette désinformation est également responsable de conflits, de mort et de destruction. Il ne l’a pas citée, mais il a sûrement la propagande autour de la guerre en Ukraine en tête. Enfin, plus généralement, cela menace la démocratie et les droits humains. Tout cela parce que le monde n’était pas prêt à gérer les effets des réseaux sociaux.

Un code de conduite

Antonio Guterres a donc proposé un code de conduite pour l’intégrité de l’information sur les plateformes numériques. Ce code de l’ONU pourrait servir de référence en la matière. Le secrétaire général va organiser des consultations d'ici l'année prochaine avec les gouvernements, les plateformes, les scientifiques ou des membres de la société civile pour le concevoir.

Il a déjà listé des désinformations qui sapent les objectifs de développement durables, ces 17 objectifs qui sont un peu la boussole du progrès de l’humanité, en matière d’égalité des genres, d’accès à l’éducation.

L'objectif est d’aller plus loin, et que la technologie « développée par la Silicon Valley » n’entrave plus nos progrès. Par ailleurs, Antonio Guterres n’oublie pas non plus l’intelligence artificielle : il est favorable à une agence spécialisée sur le sujet, un peu sur le mode de l’Agence internationale de l’énergie atomique - mais seuls les pays peuvent décider de créer une telle entité.

