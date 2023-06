Inde: le patron de la fédération de lutte mis en examen pour harcèlement et violences sexuelles

En Inde, la police vient de mettre en examen le président de la fédération de lutte pour harcèlement et violences contre six jeunes athlètes féminines. Cela faisait des mois que de nombreuses célèbres lutteuses indiennes réclamaient l’arrestation et la poursuite de cet homme très influent, qui est également député fédéral du parti au pouvoir.

Le président de la fédération de lutte, Brij Bhushan Singh, à New Delhi, le 9 juin 2023. AP

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis Les agressions relatées dans les plaintes s'étendent sur dix années, depuis 2012. Brij Bhushan Singh, le président de la fédération de lutte, est accusé d'avoir harcelé six jeunes athlètes, en leur touchant les seins, leur attrapant les cuisses, ou en plaçant ses mains sur leur ventre sous prétexte de vérifier leur respiration. Les sportives, qui ont manifesté pendant des mois, ont essayé de porter plainte en interne, mais le mécanisme d'enquête était biaisé, selon elles. L'accusé, qui est également député fédéral du parti au pouvoir, le BJP. Il encourt jusqu'à sept ans de prison, mais il n'a pas été placé en détention provisoire, ce qui est exceptionnel pour de telles charges. Une plainte supplémentaire pour attouchement sur mineur, qui était la plus grave, n'a pas non plus été retenue par la police, car l'athlète l'a retiré. Un juge doit décider si ce retrait est recevable, ou s'il a été fait sous pression. Cette affaire a en tout cas peu de chances d'entamer la réputation de Brij Bhushan Singh. Cet homme a déjà été accusé de 38 crimes et avoué avoir tué un homme, mais n'a jamais été condamné. Surtout, il a été élu six fois député fédéral. ► À lire aussi : En Inde, un effroyable féminicide secoue le pays et ravive des tensions