Le secrétaire d'État américain Blinken en Chine pour tenter d'apaiser les tensions bilatérales

Fondamentalement, c’est d’abord et avant tout une décision américaine de s’afficher, de se déplacer à Pékin. C’est la première depuis plusieurs années. On pourrait penser à un dégel avec ce type de visite, mais dans les faits, il n’en est rien tant les points de tensions, tant les interdépendances et les frictions, sont importants et à peu près sur tous les champs : commerciaux, technologiques, innovation, cyber, spatial, militaire et diplomatique. Il y a véritablement un tournant dans la relation sino-américaine, c’est l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, de son administration et d’une sorte de laisser de côté des pudeurs dans l’appareil d’État américain. On a une administration américaine qui va se cabrer davantage, et en miroir, la posture chinoise est également beaucoup plus coercitive, beaucoup plus agressive. D’abord et avant tout dans son environnement régional, et là on voit les tensions sur mer, on voit les tensions en direction de Taïwan, afficher une ligne dure face aux États-Unis, une ligne qui ne bougera pas et qui essaiera par tous les moyens de coaliser autour d’elle des fronts anti-états-uniens.