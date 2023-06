Diplomatie: États-Unis et Inde se sont donné rendez-vous à la Maison Blanche

Joe Biden déploie faste et honneurs militaires pour recevoir à la Maison Blanche le Premier ministre indien Narendra Modi. Partenariat stratégique pour la modernisation des équipements militaires, contrats d’investissements conséquents dans le civil, approfondissement des liens entre deux démocraties sont au menu des négociations.

Publicité Lire la suite

L’Inde est à l’honneur aux États-Unis cette semaine avec la visite d’État qu’effectue à Washington, du jeudi 22 au samedi 24 juin, le Premier ministre Narendra Modi, à l’invitation du président Joe Biden. Depuis sa première élection à la primature indienne en 2014, le leader indien s’est rendu à six reprises aux États-Unis, mais ceci est sa première visite d’État.

Au cours de ce séjour, le Premier ministre Modi s’adressera également à une session conjointe du Congrès américain, comme il l’avait déjà fait lors d’un précédent voyage. En le recevant pour une visite d’État, qui est le plus haut degré protocolaire pour la venue d’un chef d’État, la présidence américaine souligne l’approfondissement du partenariat entre Washington et New Delhi, selon les mots de la porte-parole de la Maison Blanche. En Inde, où cette visite a été qualifiée d’« historique », le gouvernement s’attend à ce qu’elle ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

« Rempart contre l’influence chinoise »

« Unis contre la Chine », tel pourrait être le titre de ce nouveau chapitre de la coopération indo-américaine, l’Empire du Milieu étant l’adversaire commun des deux pays. L’Inde est confrontée à l’ambition hégémonique de son voisin himalayen auquel elle a déjà livré une guerre - qu’elle a d’ailleurs perdue - et avec lequel elle entretient des conflits frontaliers non-résolus, qui ont culminé ces dernières années par des accrochages meurtriers. Quant aux États Unis, la compétition de puissance avec la Chine montante, qui menace son leadership dans le monde, a conduit la classe politique américaine à vouloir approfondir ses alliances dans la zone Asie-Pacifique, alors que montent les inquiétudes sur le sort de Taïwan.

« La Maison Blanche veut ériger l’Inde comme un rempart contre l’influence chinoise et cela passe par la modernisation des capacités militaires indiennes », explique Vaïju Naravane, journaliste indienne et spécialiste des questions politiques et diplomatiques (1). A ne pas en douter, la question de la mise à niveau de la défense indienne sera au cœur des discussions au sommet qui se dérouleront cette semaine à la Maison Blanche.

Selon les analystes, la visite d’État à Washington de Narendra Modi, minutieusement préparée en collaboration étroite entre les hauts fonctionnaires à la sécurité nationale des deux pays, devrait déboucher sur plusieurs accords de partenariat stratégique inédit. Ces accords très avantageux pour l’Inde, disent les connaisseurs du dossier, concerneraient surtout les domaines de la défense et des technologies de pointe, afin de permettre à l’Inde de disposer des mécanismes de dissuasion appropriés contre de possibles mouvements d’humeur chinois. Il est en effet question de coproduction d’armements et de transferts de technologies pour construire en Inde des réacteurs d’avions de chasse, des artilleries de longue portée et des véhicules militaires. L’annonce la plus attendue porterait sur la fabrication future en Inde de moteurs F-414 par le conglomérat General Electric.

Il est aussi question d’achats. Le ministère indien de la Défense s’apprêterait à passer auprès du fabricant américain General Atomics la commande pour une trentaine de drones de combat MQ-9 Reaper, des machines ultra-sophistiquées permettant de surveiller de vastes zones en mer ou sur sol.

Les accords de coopération qui seront signés à Washington cette semaine concerneront aussi, peut-on lire dans les journaux indiens, des secteurs de pointe allant de l’intelligence artificielle à l’informatique quantique, en passant par les semiconducteurs, l’exploration spatiale, nucléaire civil et télécommunications, entre autres, dans le cadre de l’initiative sur les technologies critiques et émergentes (ICET) lancée à New Delhi en janvier dernier. Plus particulièrement, des investissements importants à hauteur d’un milliard de dollars sont attendus par le groupe américain Micron, spécialisés dans les semi-conducteurs, pour la création d’une usine d’assemblage en Inde.

Le Premier ministre indien Narendra Modi (droite) rencontre le PDG de Tesla et SpaceX Elon Musk (gauche) lors d'un entretien à New York, le 20 juin 2023. AP

Ce partenariat bilatéral envisagé dans des domaines sensibles témoigne d’un haut niveau de confiance entre les deux pays, poussant le secrétaire d’État américain à qualifier de « relation déterminante » du XXIe siècle leur rapprochement en cours.

« Force positive sur la scène mondiale »

C’est une relation déterminante qui a été plutôt longue à advenir et cela malgré les traditions démocratiques communes des deux nations. La responsabilité en incombe aux années de guerre froide et un peu sans doute aussi à la méconnaissance américaine de la réalité indienne, l’exception faite du cas peu connu de John F. Kennedy. En mai 1958, avant qu’il n’accède à la Maison Blanche, ce dernier faisait paraître dans les pages du Monde diplomatique un long article sur l’avenir de la démocratie indienne et proposait la mise en place d’un plan Marshall pour l’élimination de la pauvreté en Inde par la création d’emplois et l’industrialisation accélérée du pays. Il faisait surtout preuve d’une excellente connaissance du pays.

Les prédécesseurs comme certains successeurs de JFK se sont révélés plutôt ignares s’agissant de l’Inde. Ainsi, alors que Harry Truman croyait que le Premier ministre indien Nehru était un marxiste pur et dur, plus récemment, lors de son voyage dans le Gujarat en 2020, Donald Trump a voulu savoir comment la Chine pouvait menacer l’Inde car dans l’idée qu’il se faisait de la géographie régionale ces deux pays n’avaient guère de frontières communes ! Selon la légende, la question aurait laissé Narendra Modi sans voix…

Engagé sous Bill Clinton pendant la dernière décennie du siècle écoulé, le rapprochement entre l’Inde et les États Unis s’est poursuivi sous tous ses successeurs. Qualifiés d’« alliés naturels » par un Premier ministre indien de l’époque, les deux pays ont même goûté, on s’en souvient, à une quasi-lune de miel sous la présidence de Georges W. Bush qui, arguant du caractère démocratique de l’Inde, sut arracher à son Congrès le feu vert pour une coopération dans le nucléaire civil, alors que l’Inde n’était pas - et ne l’est toujours pas - signataire du Traité sur la non-prolifération des armes. Il fallait, disait W, que les Etats Unis aient pour devoir de favoriser « l’émergence de l’Inde, force positive sur la scène mondiale ».

L’élection de Narendra Modi en 2014 aurait pu faire dérailler le rapprochement indo-américain car ce leader du mouvement hindouiste en voulait aux Américains de l’avoir déclaré persona non grata aux États-Unis pour son rôle pour le moins ambigü dans le massacre de musulmans en 2002 dans l’État du Gujarat dont il était alors le ministre en chef. En fin de compte, l’instinct politique l’emporta sur le dépit personnel, car le Premier ministre fraîchement élu s’était rendu compte qu’il ne pouvait diriger un pays comme l’Inde en braquant la première puissance mondiale.

Qui plus est, les deux, le Premier ministre et la première puissance mondiale n’allaient pas tarder à se rencontrer, comme l’a écrit Olivier Da Lage dans son ouvrage sur la politique étrangère indienne (2) : « La volonté américaine de s’appuyer sur l’Inde rencontre celle de Modi qui a besoin des États-Unis, à la fois pour investir en Inde à travers le programme Make in India et lui permettre de tenir ses promesses de renouveau économique, enfin pour accompagner son désir d’affirmer la puissance indienne sur l’échiquier mondial. »

Au-revoir les non-alignés, bonjour les multi-alignés

L’entrée en scène de Narendra Modi et de sa formation le Parti du Peuple indien, issu de la mouvance hindouiste, marque un tournant dans la vie politique de l’Inde. Toutefois, malgré ses dénonciations haut et fort de la politique étrangère de ses prédécesseurs du Congrès pendant la campagne électorale de 2014, Modi n’a pas remis en cause, soutient le spécialiste de l’Inde Jean-Luc Racine (3), les grandes orientations de la diplomatie indienne. « Depuis au moins vingt ans, poursuit le chercheur, la politique étrangère indienne se caractérise par la recherche de partenaires tous azimuts et le refus d’alliances aux implications militaires, sans jamais perdre de vue l’objectif d’autonomie stratégique. »

Ce qui a en revanche changé, ce sont les discours et le style. Les habits extravagants dans lesquels le leader populiste indien aime s’afficher lorsqu’il est à l’étranger tout comme ses embrassades des leaders étrangers ont marqué les esprits. On se souvient de la vidéo de son embrassade du Pape lors d’un déplacement au Vatican en 2021, qui avait embrasé la Toile à l’époque. Le changement est aussi discursif, comme en témoigne l’abandon de la formule « non-alignement » des années Nehru dans les propos des diplomates indiens. Elle a été remplacée par le « multi-alignement », concept moins idéaliste que le bon vieux non-alignement fondé sur les valeurs gandhiennes de non-violence.

Que signifie le multi-alignement ? Pour Subramanyam Jaishanker, ministre indien des Affaires étrangères et père de ce néologisme, être multi-aligné, c’est tout simplement faire de la realpolitik, c’est servir les intérêts de l’Inde en se déployant tous azimuts. Pratiquer le multi-alignement, écrit le ministre dans son livre The India way (4) où il a développé le sens et les implications de ce concept, c’est « engager l’Amérique, gérer la Chine, cultiver l’Europe, rassurer la Russie, faire participer le Japon, attirer les voisins, étendre le voisinage ».

C’est au nom de ce multi-alignement, cher aux hindouistes, que l’Inde multiplie les grands écarts. Ainsi, elle est membre à la fois du groupe des pays émergents (BRICS) et de l’Organisation de Shangaï (OCS), pilotée par la Chine et post-occidentale, tout en participant activement au Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (QUAD). Au sein du QUAD, elle œuvre aux côtés des Etats-Unis, l’Australie et le Japon – donc, des Occidentaux – pour contenir l’influence croissante de la Chine dans la région de l’indopacifique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi, au sommet du Gjaponais FUmio Kushida, à Hiroshima le 21 mai 2023. AFP - HANDOUT

La diplomatie indienne aime les contradictions. Proche du camp occidental, l’Inde n’a d’ailleurs jamais condamné l’agression russe contre l’Ukraine. Allié historique de Moscou avec lequel elle a signé en 1971, en pleine guerre froide, un traité d’amitié et de paix, et auquel elle se tourne pour ses besoins en armements. Cette dépendance est certes tombée de 80% à 45% au cours des dernières année, mais New Delhi s’inquiète aussi, comme l’explique Jean-Luc Racine, que les condamnations n’aient pour effet l’affaiblissement de la Russie, au bénéfice de la Chine, l’ennemi que l’Inde craint le plus.

Bonhomie ou acrimonie

C’est dans ce contexte d’un grand désordre mondial que s’ouvre la visite de Narendra Modi à la Maison Blanche. « L’Inde entre dans la cour des grands », clame Jean-Joseph Boillot, économiste et indianiste (4). Et d’ajouter : « C’est une puissance économique qui entre dans le peloton de têtes des plus grandes économies de la planète. L’Inde est devenue en outre cette année le plus peuplé du monde. Et last but not least, elle assure depuis décembre dernier la présidence du G20 et en sa qualité de présidente, elle est la porte-parole de ce qu’on appelle désormais « le Sud global » ».

Selon les analystes, en proposant à son hôte un partenariat militaire et stratégique de grande portée, réservé jusqu’ici aux seuls alliés, Joe Biden veut manifestement créer les conditions matérielles nécessaires pour arracher l’Inde à sa dépendance militaire par rapport à la Russie et l’attirer dans son orbite. Jamais les deux pays n’ont été aussi proches. Biden aime raconter qu’il avait rêvé du rapprochement des deux grandes démocraties dès 2006, alors qu’il n’était qu’un simple sénateur et en déplacement à New Delhi dans le cadre d’une mission professionnelle. Il s’était alors résolu de tout faire en son pouvoir pour resserrer les liens entre les deux pays et en faire deux démocraties le plus « rapprochées » de la planète.

Il serait raisonnable de penser que le président Biden qui a connu l’Inde d’avant 2014, mise sur l’Inde tout court et pas sur l’Inde de Narendra Modi où les idéaux de la démocratie sont piétinés tous les jours et les droits humains bafoués. Le tapis rouge s’adresse peut-être moins à Modi qu’à la démocratie indienne. C’est pourquoi il y aura ces prochains jours dans les bureaux de la Maison Blanche plus de bonhomie que d’acrimonie. La sagesse voudrait toutefois que, comme l’a écrit l’éditorialiste du Washington Post il y a une poignée de jours, « M. Biden et tous ceux qui verront M. Modi lui répètent que la démocratie et le respect de la dignité humaine seul permettront de démultiplier la force créative dont l’Inde a besoin pour continuer de briller de tous ses feux sur l’arène du monde et relever les défis auxquels elle est confrontée à l’intérieur du pays. (…). Entre amis, nous avons une obligation, c’est celle de se dire la vérité. »

Vaïju Naravane est journaliste. Elle est aussi Professeure à la faculté de journalisme, médias et cinéma de l’université Ashoka, en Inde ; directrice du Centre for Social and Behaviour Change. L’Inde : désir de puissance , par Olivier Da Lage. Editions Armand Colin, 185 pages, 2017. Jean-Luc Racine est directeur de recherche au CNRS et chercheur senior à l’Asia Center. Il est spécialiste de l’Asie du Sud. The India Way, par Subramanyam Jaishanker. Strategies for an Uncertain World. Harper Collins, 240 pages, 2020 Jean-Joseph Boillot est chercheur associé à l’IRIS. Il est spécialiste de l’économie indienne ainsi que du monde émergent, et tout particulièrement du triangle Chine-Inde-Afrique vu comme pôle structurant de la nouvelle économie mondiale en formation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne