Crash du Boeing d'Ukrainian Airlines en Iran: Téhéran poursuivi devant la CIJ

C’était il y a plus de trois ans, le 8 janvier 2020, le vol PS752, qui faisait la liaison entre Téhéran et Kiev, s’écrasait quelques minutes après son décollage, abattu « par erreur » par l’armée iranienne. Face à l'inaction de l’Iran dans ce dossier, le Canada, l'Ukraine, la Suède et le Royaume-Uni ont saisi ce mercredi la Cour internationale de Justice pour demander réparation.

Des secouristes marchent au milieu des débris du vol PS752 de l'Ukrainian International Airlines le 8 janvier 2020. AFP

Avec notre correspondante à Montréal, Justine Cohendet C'est une étape importante que le Canada vient de franchir en saisissant la Cour internationale de Justice aux côtés de l'Ukraine, de la Suède et du Royaume-Uni. L'objectif de cette coalition est de défendre les familles des 176 victimes, tuées dans le crash de cet avion de ligne ukrainien, abattu par l'armée iranienne le 8 janvier 2020. Des familles qui attendent toujours des réponses de Téhéran trois ans après le drame. La douleur est particulièrement vive en sol canadien, où 55 citoyens et 30 résidents permanents ont perdu la vie. Le Canada, l'Ukraine, la Suède et le Royaume-Uni espèrent d'abord obtenir des « excuses publiques » de l'Iran, mais aussi que le pays reconnaisse « ses actes infondés », qui l'ont conduit à abattre ce Boeing qui effectuait la liaison entre Téhéran et Kiev. La coalition souhaite également que la République islamique indemnise les familles des victimes qui peinent toujours à obtenir des compensations financières de Téhéran. En avril dernier, dix militaires iraniens avaient été condamnés en Iran pour leur rôle dans ce crash. Le verdict n'avait cependant pas convaincu les familles des victimes, qui exigent la tenue d'un procès international impartial. À lire aussiIran: un avion de ligne ukrainien s'écrase au décollage de Téhéran