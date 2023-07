La secrétaire américaine au Trésor optimiste sur les relations avec la Chine après son voyage à Pékin

Janet Yellen a achevé sa visite à Pékin. La secrétaire américaine au Trésor avait pour objectif d’apaiser les relations pour le moins tendues entre les deux premières économies du monde. Devant la presse ce dimanche matin 9 juillet, elle a noté les « progrès » réalisés, notamment en matière de communication.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Yellen et les garçons... en l’occurrence le Premier ministre Li Qiang, le vice Premier ministre He Lifeng, et le ministre des Finances Liu Kun ; pendant ces deux jours pleins à Pékin, la secrétaire américaine au Trésor aura eu un peu plus de dix heures de conversations qualifiées de « directes, substantielles et productives » avec les dirigeants chinois. C'est que les sujets ne manquent pas, les malentendus non plus

« Le monde est assez grand pour deux »

« Les États-Unis et la Chine ont des désaccords importants, a déclaré Janet Yellen. Mais le président Biden et moi ne voyons pas la relation entre les États-Unis et la Chine dans le cadre d’un conflit de grandes puissances. Nous pensons que le monde est assez grand pour nos deux pays. »

Alors que certains responsables politiques américains appellent à un « découplage » des deux économies, Janet Yellen a répété que cela serait « désastreux » pour les deux pays comme pour la stabilité du monde, rappelant à cette occasion que les deux super-puissances représentent à elles seules 40% de l’économie mondiale et que la diversification des chaînes d’approvisionnement dans des secteurs jugés risqués pour la sécurité nationale des États-Unis permettrait d'éviter les tensions.

« (...) Globalement, je pense que nous avons fait des progrès », a encore déclaré l’émissaire américaine, insistant sur la nécessité d’une «concurrence saine qui profite à nous et au monde » et de lutter contre les « pratiques déloyales ».

Un dégel qui va se poursuivre

La relation revient de loin, depuis l’affaire des ballons espions et elle n’est pas à l’abri d’un dérapage, comme lorsque Biden a récemment qualifié son homologue de dictateur.

Mais ce dégel devrait se poursuivre. « Aucune visite ne peut résoudre les problèmes en une nuit, mais je m’attends à ce que ce voyage aide à construire un canal de communication résilient et productif », a ajouté la secrétaire américaine au Trésor, dont la visite intervient après celle d’Antony Blinken le secrétaire d’État américain en visite à Pékin le mois dernier et avant celle de John Kerry, le « monsieur climat » des États-Unis attendu en Chine ce mois-ci.

Un dégel, ou en tout cas un gros effort des deux diplomaties qui pourrait amener à une éventuelle nouvelle poignée de main entre Joe Biden et Xi Jinping lors du sommet du G20 à New Delhi en septembre ou lors de la réunion de l’APEC -Asia-Pacific Economic Cooperation- à San Francisco en novembre.

