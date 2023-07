À Downing Street, Joe Biden vante la solidité de la relation entre Washington et Londres

Joe Biden est en visite au Royaume-Uni ce lundi 10 juillet. Le président américain est arrivé hier soir à Londres, où il fait escale avant de se rendre à Vilnius pour le sommet de l’Otan, mardi et mercredi. Le président a passé une partie de la matinée à Downing Street, avec le Premier ministre Rishi Sunak.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Rishi Sunak avait déroulé, littéralement, le tapis rouge pour Joe Biden devant sa résidence de Downing Street. Les deux hommes ont passé une petite heure dans le jardin, à siroter un thé.

Il n’y a pas eu de point presse à la fin de leur échange, mais le président américain a affirmé qu’il « ne pouvait pas rencontrer d’ami plus proche ni de plus grand allié », et assuré que la relation entre leurs deux pays était « solide comme la pierre ». De son côté le Premier ministre britannique s’est dit persuadé que Londres et Washington comptaient parmi les collaborateurs les plus proches au sein de l’Otan. C’est leur sixième rencontre en sept mois.

Un contexte de divergence

Parmi les sujets évoqués ce matin, la coopération économique et la sécurité, dans un contexte pourtant de divergence. La semaine passée, le Royaume-Uni s’était opposé à la décision américaine de livrer des bombes à sous-munitions à l’Ukraine.

Joe Biden se rend en ce moment à Windsor, où il rencontre le roi Charles, pour la première fois depuis le Couronnement. Le président et Sa Majesté doivent évoquer, là encore autour d’un thé, la question du dérèglement climatique.

