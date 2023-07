Livraisons d'armes à sous-munitions à Kiev: la Chine met en garde contre les «problèmes humanitaires»

Les membres de l'Otan, réunis à Vilnius les 11 et 12 juillet, discuteront notamment des armes à sous-munitions que comptent livrer les États-Unis à l'Ukraine. Des armes très controversées, qui peuvent disperser des centaines de charges explosives sur une large zone, avec donc le risque de tuer de nombreux civils. Plusieurs pays ont partagé leur inquiétude quant à leur utilisation. C’est au tour de la Chine de mettre en garde aujourd'hui contre les « problèmes humanitaires » que cela pourrait entraîner.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce n’est pas directement une condamnation, mais une manière de mettre les États-Unis face à leurs responsabilités. Le « transfert irresponsable » d'armes à sous-munitions pourrait entraîner des « problèmes humanitaires » a averti ce lundi après-midi l’une des porte-paroles de la diplomatie chinoise, lors d’un point de presse quotidien, et en réponse à la question d’un journaliste.

La décision de Washington a attiré « l’attention de la communauté internationale, de nombreux pays exprimant leur opposition », a déclaré Mao Ning.

Et Mao Ning d’ajouter : « Nous devons gérer équitablement les préoccupations humanitaires et les besoins militaires et de sécurité légitimes, et maintenir une attitude prudente et retenue à l'égard du transfert d'armes à sous-munitions ».

La Chine s’appuie en cela sur le rapport de nombreuses ONG qui dénoncent les risques sur le long terme pour les populations civiles liés à ses bombes à fragmentation interdites dans de nombreux pays.

Une occasion de critiquer aussi ce que les médias d’État qualifient de deux poids deux mesures de la Maison Blanche qui avait condamné Moscou pour son usage de ces armes à sous-munitions en Ukraine. Cela sachant que ni la Chine, ni les États-Unis, ni la Russie ne sont signataires de la Convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit l'utilisation de ces armes.

