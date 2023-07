L'hémisphère Nord frappé par des chaleurs extrêmes en ce début d'été 2023

Ce n'est que le début de l'été dans l'hémisphère Nord, et il fait déjà chaud, trop chaud même. Des vagues de chaleur sur terre et en mer, des inondations, des incendies. Ces évènements extrêmes s'accentuent à cause du réchauffement climatique, +1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et cela ne risque pas de s'arranger, puisque des records de températures seront sans doute battus dans plusieurs régions du monde à partir de ce week-end.

Quarante-huit degrés, c'est la température attendue les prochains jours en Sicile et en Sardaigne. Cela n'a rien d'anodin puisque le mercure n'est jamais monté aussi haut en Europe. Cette vague de chaleur va également frapper la France, l'Allemagne, et l'Espagne. Là-bas, les relevés indiquaient déjà plus de 60 degrés au sol en début de semaine.

L'Europe n'est pas la seule concernée, car il fait 40 degrés ou plus dans certaines régions d'Asie, comme en Chine, ou d'Afrique du Nord, comme au Maroc.

Alerte de chaleur extrême aux États-Unis

Le service national de la météo a placé quasiment un tiers du pays sous alerte de chaleur extrême, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. Ce sont environ 100 millions de personnes qui sont concernées. Cela se passe surtout dans le sud et surtout le sud-ouest du pays.

La Californie va être particulièrement touchée ce week-end. Pour ces personnes, la température va approcher les 40 degrés. Mais, cela pourrait aller bien plus loin. La célèbre Vallée de la mort devrait voir le thermomètre approcher les 55 degrés. Pas très loin des 56 ou 57 degrés, la plus forte chaleur jamais enregistrée sur terre, précisément à cet endroit.

Pour y échapper, il suffit d’écouter les conseils de bon sens et de ne pas se rendre dans ce coin de désert brulant ces jours-ci. C’est beaucoup moins simple quand on habite dans des villes où la chaleur est étouffante et continue. Las Vegas, dans le Nevada, devrait flirter avec son record absolu de 47 degrés. À Phoenix en Arizona, la température maximale n’est pas descendue sous les 43 degrés depuis 15 jours et on ne voit pas bien quand la série va s’arrêter. Le record est de 18 jours.

Les conseils se multiplient et sont relayés un peu partout. D’abord : éviter de sortir la journée. Dans ces régions, la vie est presque totalement climatisée, ce qui n’aide sans doute pas à la prise de conscience du changement climatique. La ville de Phoenix a mis en place des ilots de fraîcheur, bibliothèques, gymnases et autres centres communautaires. Mais ce n’est pas toujours possible. Ceux qui travaillent à l’extérieur et subissent ces températures extrêmes sont dont invité à s’hydrater au maximum.

La météo prévoit qu’une centaine de records vont être battus ce samedi et ce dimanche. Cela viendra s’ajouter au mille records de températures enregistrés dans le pays depuis le mois de juin.

Au niveau mondial, le mois de juin était déjà le plus chaud jamais enregistré. Avec de sérieux risques pour les populations, car ces chaleurs extrêmes sont très meurtrières. Rien qu'en Europe, elles ont causé plus de 60 000 décès l'été dernier.

