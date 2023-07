L'hémisphère nord entame une nouvelle semaine de canicule

L'hémisphère nord entame ce lundi une nouvelle semaine sous une chaleur accablante. En Europe, des températures attendues au-dessus des 40°C en Italie ou encore des alertes canicule en Espagne, des feux dévastateurs continuant de sévir au Canada et en Californie.

Publicité Lire la suite

Jusqu'à 48°C sont attendus en début de semaine en Sardaigne, île de la Méditerranée à l'ouest de la Botte italienne. En Espagne, qui sort déjà d'une semaine étouffante, l'agence météorologique a émis dimanche une alerte orange pour lundi, mettant en garde contre des températures de 38° à 42°C sur des vastes zones de la péninsule et aux Baléares, ainsi qu'une alerte rouge – soit, de danger extrême – lundi sur des zones de l'Andalousie, et mardi sur l'Aragon, la Catalogne et Majorque, avec des températures allant de 42° à 44°C.

Les conséquences de ces fortes chaleurs se sont déjà fait sentir aux Canaries, sur l'île de la Palma, où un feu a ravagé 5 000 hectares de terrain ce week-end et forcé l'évacuation de 4 000 personnes. En Europe, où le réchauffement évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale selon les experts, plusieurs pays souffrent particulièrement.

En Italie, 16 villes sont en alerte rouge sur l'ensemble du territoire, avec un mercure qui oscillera autour des 36 et 37°C, mais des températures ressenties qui pourront dépasser les 40°C. Bravant la chaleur, ils étaient encore 15 000 pèlerins et touristes, selon la gendarmerie du Vatican, à se masser sur la place Saint-Pierre dimanche pour écouter le pape François réciter la traditionnelle prière de l'Angelus. La vague de chaleur accablante qui s'abat cette semaine sur le sud de l'Europe va faire monter les températures à 40°C mardi par endroits dans le quart sud-est de la France, selon Météo-France, tout en épargnant relativement le reste du pays.

À lire aussiFrance: le gouvernement présente un plan canicule pour faire face aux vagues de chaleur

En Roumanie, les températures avoisineront les 39 degrés lundi. En Grèce, où les températures devraient redescendre légèrement, l'Acropole d'Athènes était fermée au public dimanche entre 13 heures et 17 heures, heure locale. Les autorités locales ont appelé la population à la prudence et mis en garde contre le risque élevé d'incendies.

Aux États-Unis, 100 millions de personnes touchées

Aux États-Unis, face à une météo extrême et à des chaleurs suffocantes et des inondations. Au moins quatre personnes ont été tuées sur la côte Est. Les alertes météo devraient rester en vigueur au moins jusqu’en milieu de semaine, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Avec 16 jours consécutifs à 43 degrés ou plus, la ville de Phoenix, dans l’Arizona suffoque, et ce week-end, 80% des interventions des équipes de secours et des pompiers étaient liées à la chaleur. Déshydratation, insolation… Le soleil tape très fort. Dans une quinzaine d’États du sud et de l’ouest, des dizaines de stations météo ont battu ou égalé des records de températures.

De l’Oregon, jusqu’en Floride, en passant par le Nevada et le Texas, près de 100 millions de personnes sont concernées par les alertes chaleurs extrêmes. Mais si le mercure explose dans le sud et l’ouest, c’est la pluie qui fait des dégâts dans le nord-est du pays. En Pennsylvanie, de grandes précipitations ont provoqué des inondations éclair. Des dizaines d’automobilistes se sont retrouvés pris au piège sur une route près de Philadelphie. Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres sont toujours portées disparues.

Au Canada, plus de dix millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, plus que ce que le pays a déjà connu, selon un bilan qui reste provisoire avec 906 feux toujours actifs samedi, dont 570 considérés comme étant hors de contrôle, selon les chiffres nationaux du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Un deuxième pompier est mort dans le pays après avoir été blessé en luttant contre les mégafeux, selon les autorités. Un premier avait perdu la vie deux jours plus tôt.

Intempéries en Asie

Le Japon a émis lui des alertes aux coups de chaleur dimanche pour des dizaines de millions de ses habitants, vivant dans 20 de ses 47 préfectures, alors que des températures proches des records s'abattent sur une large partie du pays. À Tokyo, où la température a atteint les 36°C, rien que le fait de se promener épuise. Le pays fait également face à des pluies torrentielles qui ont fait au moins huit victimes, dont un homme retrouvé mort samedi dans une voiture inondée dans le Nord.

En Corée du Sud, les sauveteurs luttaient pour atteindre des personnes piégées dans un tunnel inondé, les fortes pluies de ces derniers jours ayant fait au moins 37 morts et neuf disparus. Les services météo de la Chine ont eux émis plusieurs messages d'alerte. Un record de chaleur a été battu dans le pays avec une température de 52,2° C enregistrée dans une localité du nord-ouest du pays, dans une vaste zone aride de la région du Xinjiang, rapporte lundi la presse officielle chinoise.

La chaleur est l'un des événements météorologiques les plus meurtriers, a rappelé récemment l'Organisation météorologique mondiale. L'été dernier, en Europe seule, les fortes températures ont causé plus de 60 000 décès, selon une récente étude.

À lire aussiMaroc: face à la canicule, les agriculteurs en danger cherchent des solutions

(Et avec AFP)

En Italie, les chaleurs extrêmes touchent les personnes âgées Les chaleurs extrêmes qui touchent ces jours-ci l'Italie ont un impact important sur la population la plus âgée, particulièrement vulnérable, rapporte notre correspondant à Rome, Éric Sénanque. Comme à l’époque du Covid-19, l’épisode de canicule qui s’abat ces jours-ci sur l’Italie met en lumière la vulnérabilité de nombreuses personnes âgées du pays, des personnes qui vivent souvent seules. Face aux chaleurs extrêmes, la société civile se mobilise, comme la communauté catholique St.-Egidio, qui organise depuis plusieurs années des campagnes pour soutenir ces personnes. « Le problème de l’urgence canicule est indissociable de celui de la solitude. Les personnes âgées seules ou menacées de solitude dans notre pays augmentent chaque année. Aujourd’hui, nous estimons le nombre de ces personnes à 9 millions », explique Marco Impagliazo, son président. Si, dans de nombreux hôpitaux, les urgences sont prêtes à recevoir des patients victimes de malaises ou de déshydratation, le défi est de pouvoir atteindre les personnes isolées. « Des personnes de 80 ou 90 ans qui habitent au 5e étage, cela nous préoccupe. Il faut venir à eux plutôt que de les attendre à l’hôpital », estime Silvestro Scotti, secrétaire général de la fédération italienne des médecins. Dans de nombreuses villes italiennes, des associations s’activent, faisant du porte-à-porte pour distribuer de l’eau aux plus anciens. Selon la revue Nature Medecine, 60 000 personnes âgées sont mortes l’an passé en raison des fortes chaleurs en Europe dont près d’un tiers pour la seule Italie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne