Ouverture du sommet UE-Celac entre Européens et Latinos-Américains après huit ans d’absence

Ce lundi 17 juillet après-midi s’ouvre à Bruxelles le sommet Union européenne-Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, la Celac. C’est le premier depuis 2015. Les crises à répétition ont éloigné les deux blocs, privés de dialogue régional de haut niveau. Le retour d’une volonté politique des deux côtés de l’Atlantique permet l’organisation de ces retrouvailles. Même si tout reste à (ré)écrire.

De notre envoyée spéciale à Bruxelles,

Voilà huit ans qu’ils ne s’étaient plus rencontrés à ce niveau. Brexit, crise catalane, dette grecque, crise migratoire, crise sanitaire et pour finir la guerre en Ukraine. Les Européens en avaient perdu de vue l’Amérique latine et les Caraïbes. Du côté des 33 États de la Celac, la crise politique et migratoire au Venezuela et la fermeture politique opérée par Jair Bolsonaro au Brésil, ont instauré une distance entre les deux régions aux liens historiques et culturels pourtant forts.

La Chine s’est engouffrée dans la brèche, multipliant les accords commerciaux avec les pays de la région. L’heure est au « réinvestissement politique » de ce partenariat stratégique. Le retour au pouvoir du président Lula, un des instigateurs du premier sommet en 2013, a changé la donne. Il a réintégré le Brésil à la Celac. Du côté européen, l’Espagne qui a pris la présidence tournante de l’UE, a aussi mis tout son poids politique afin d’organiser ce sommet UE-Celac.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses conséquences géopolitiques et économiques ont rendu ce rapprochement urgent. La rupture énergétique avec l’État agresseur, la Russie, poussent les Européens à se tourner vers les États américains. Pour l’Union européenne, « il est important de renforcer les liens avec un continent très spécialisé, très riche en ressources naturelles et qui peut permettre de développer fortement les énergies renouvelables », souligne Carlos Quenan, professeur d'économie à l'université IHEAL-Sorbonne Nouvelle.

Quel message commun sur la guerre en Ukraine ?

Si la situation en Ukraine contribue au rapprochement, elle constitue aussi un facteur de division entre les deux régions. L’invitation faite au président ukrainien Volodymyr Zelensky par la Commission européenne a été rejetée par les États de la Celac. Ce dimanche soir, le projet de déclaration finale du sommet était encore au cœur d’intenses tractations. Faut-il apporter un soutien explicite à Kiev et condamner l’agression russe, comme le souhaiteraient les Européens ? Ou appeler à la fin des hostilités sans pointer directement Moscou, tel que l’envisagent plusieurs pays latino-américains, désireux de ne pas rompre avec le Kremlin ? « Les diplomates trouveront bien la formule pour concilier les positions » veut croire l’un d’eux.

Mais là n’est pas le seul différend. Il y a aussi l’impasse de l’accord UE-Mercosur [Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay] qui tarde à être ratifié. Officiellement, le blocage que connaît l’accord de libre-échange signé en 2019 n’est pas au programme du sommet européen. Mais le sujet est sur toutes les lèvres et alimente les tractations parallèles entre les délégations qui se retrouvent à Bruxelles. Le Brésil, qui préside le Mercosur tient à présenter une contre-proposition à celle formulée par la Commission européenne et qui pose des conditions drastiques aux produits latino-américains en termes de normes environnementales. L’une des exigences de Brasilia concerne l’accès aux marchés publics brésiliens sur lequel il entend poser aussi ses conditions. Le sujet divise au sein même des États latino-américains, puisque l’Uruguay a montré son empressement à voir affluer les investissements européens.

10 milliards d’euros d’investissements

C’est ce que promet l’Union européenne à travers son partenariat « Global Gateway », sorte de pendant européen des « Nouvelles routes de la Soie » chinoises. Pour la zone Celac, il s’agirait d’investir 10 milliards d’euros dans le domaine des infrastructures numériques, les transports, le secteur énergétique, l’éducation ou la santé. Le forum des affaires organisé mardi à Bruxelles entend présenter ces perspectives. « L’enjeu est de faire de ce sommet un catalyseur de projets » résume une source à l’Élysée. L’Agence française de développement (AFD) devrait faire des annonces dans le domaine de l’environnement, précise cette source.

Par ailleurs, Bruxelles entend profiter de ce rendez-vous pour finaliser la modernisation des accords la liant au Chili et au Mexique. Ce à quoi s’opposent plusieurs organisations de la société civile, dont le collectif « Stop CETA-Mercosur » qui va donner de la voix pendant le sommet contre ces projets d’accord qui « servent les intérêts des entreprises multinationales au détriment des conditions de travail décentes, de l’emploi, des limites planétaires et du bien-être des animaux, et creusent des inégalités sociales insoutenables », selon un communiqué publié en amont du sommet.

Un nouveau départ ?

« Ce sommet peut être le point de départ pour relancer le dialogue politique, stratégique qui faisait défaut jusqu’à récemment », souligne l’économiste Carlos Quenan. Les Européens ont aussi pour ambition d’avancer avec les partenaires de la Celac sur des enjeux globaux, comme la préparation du prochain G20 ou la COP28. Ils veulent aussi poursuivre les efforts en vue de régler les crises politiques et sécuritaires qui secouent la région : Haïti et les élections au Venezuela seront au menu des discussions à Bruxelles. Le président français se réunit lundi avec ses homologues colombien et brésilien ainsi que des membres du gouvernement de Caracas et de l’opposition vénézuélienne. Le lendemain, il rencontrera le Premier ministre haïtien Ariel Henry pour lui apporter son soutien dans la crise sécuritaire que traverse l’île.

Quelle que soit l’issue de ce sommet, plusieurs interlocuteurs y voient déjà une réussite. La participation est en effet massive. Les soixante pays partenaires sont représentés, et quasiment tous au plus haut niveau. Il y a bien sûr des exceptions. Comme Nicolas Maduro, le président vénézuélien, ou Daniel Ortega le président nicaraguayen, sous sanctions européennes. Mais même ces deux États ont envoyé des représentants. La société civile est également venue en force. Un millier de membres d’organisations sociales et syndicales européennes, latino-américaines et caribéennes participent aux débats lors d’un « Sommet des peuples » en parallèle du Sommet UE-Celac. Pour une source diplomatique, très impliquée dans l’organisation du sommet des États, le fait même qu’il ait lieu, est « un succès ».

