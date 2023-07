Fin de l'accord sur les céréales: protestations internationales, les cours des céréales repartent à la hausse

L’accord céréalier qui permettait de faire passer des céréales ukrainiennes et des engrais russes par la mer Noire a expiré dans la nuit. L'accord « s'est de facto terminé (ce lundi)», a déclaré hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que « dès que la partie concernant la Russie sera satisfaite, la Russie reviendra immédiatement à l'accord sur les céréales ». Depuis les critiques se multiplient et les cours des céréales partent à la hausse.

L'Ukraine affiche sa volonté de continuer à exporter ses céréales par la mer Noire, avec ou sans l'accord de Moscou sur la sécurité des navires. « Même sans la Russie, tout doit être fait pour que nous puissions utiliser ce couloir (pour les exportations) en mer Noire. Nous n'avons pas peur », a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Tôt ce mardi, la défense aérienne ukrainienne a été activée dans la région d'Odessa (sud) dont trois ports faisaient partie de l'accord céréalier, ont fait savoir les autorités locales.

Hier, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a dénoncé le « chantage » russe et l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield « un nouvel acte de cruauté » de Moscou. La décision russe a été dénoncée par le patron de l’ONU, Antonio Guterres, qui s’était personnellement impliqué dans la négociation de l’accord, rapporte notre correspondant à New York, Carrie Nooten. D’autant que celui-ci avait notamment permis que le commerce des céréales russes revienne au même niveau que celui d’avant la guerre en Ukraine, malgré les sanctions. C’est un affront particulier pour le secrétaire général de l’ONU qui s’était battu pour obtenir des contournements de sanctions occidentales et qui sait que cela rendra la distribution de l’aide humanitaire encore plus compliquée.

Réaction immédiate du marché

Le marché a réagi et les prix de ces denrées alimentaires ont immédiatement grimpé hier alors que grâce à l’accord, ils avaient baissé de 23% depuis mars 2022. Antonio Guterres avait écrit à Vladimir Poutine la semaine dernière, et proposé qu’une filiale de la principale banque agricole russe, alors sous le coup de sanctions - soit reconnectée au système mondiale SWIFT : l’Union européenne y a donné son accord. Mais le président russe n’y a même pas répondu.

La Russie a toujours pointé des déséquilibres dans l'accord signé en juillet dernier. Listant à chaque négociation ses exigences : la reconnexion au système bancaire international Swift de Rosselkhozbank, la banque spécialisée dans l'agriculture ou encore l'annulation des sanctions pour que les navires russes puissent accéder aux ports étrangers notamment pour exporter ses engrais.

