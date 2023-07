Visite de Giorgia Meloni à Washington: le dossier chinois sera-t-il à l'ordre du jour?

La Première ministre italienne Giorgia Meloni doit se rendre à la Maison Blanche ce jeudi 27 juillet pour échanger avec le président américain Joe Biden sur les défis sécuritaires et énergétiques en Méditerranée et, en particulier, sur la politique en Afrique, où l'Italie cherche à jouer un rôle plus actif, en partie pour contenir l'immigration vers l'Europe. Mais la question épineuse des relations avec la Chine sera-t-elle abordée ?

La Première ministre italienne Giorgia Meloni doit se rendre à la Maison Blanche ce jeudi 27 juillet. © Ludovic Marin, Pool / via AP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Leur rencontre devrait, entre autres, permettre de discuter du « rapport équilibré » de Rome avec la Chine. La position ferme de Giorgia Meloni à l'égard de la Russie - l’Italie soutient l’Ukraine dans le conflit - s'est accompagnée d'une volonté d'envisager une plus grande distance avec Pékin. En 2019, l'Italie avait surpris les Américains et les Européens en acceptant de devenir le premier pays du G7 à rejoindre le programme d'infrastructure chinois des nouvelles routes de la soie, signant un accord destiné à stimuler les liens commerciaux et les investissements. Vers une prise de distance avec Pékin ? Giorgia Meloni dirige le seul grand pays occidental à avoir rejoint le programme chinois, qui prévoit de reconstruire l'ancienne route de la soie pour relier la Chine à l'Asie, à l'Europe et au-delà, grâce à d'importantes dépenses d'infrastructures. Mais la Première ministre italienne a cependant laissé entendre qu’elle pourrait se retirer de l’accord - ce qui ne déplairait pas à Washington. Cet accord devrait se renouveler automatiquement au début de 2024, sauf si un retrait est envisagé. Mais pas d’annonce prévue après la rencontre avec Joe Biden. De son côté, la Chine fait tout pour empêcher le retrait de l’Italie du projet en multipliant les communiqués et les interviews pour rappeler à l’Italie les bénéfices de faire partie du programme. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI