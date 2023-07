Mexique: le port de Manzanillo en première ligne dans la lutte contre l'import-export des drogues

Le fentanyl, drogue ravageuse, est l'une des principales menaces pour les États-Unis, car sa seule limite « sont les produits chimiques pour le fabriquer », a averti ce jeudi 27 juillet l'Agence américaine de lutte contre la drogue (DEA). Ces produits, composant cet opioïde de synthèse produit « en masse au Mexique », viendraient de Chine. Source de tensions entre Washington et Pékin.

Publicité Lire la suite

Le fentanyl, 50 fois plus puissant que l'héroïne, tue près de 200 personnes par jour aux États-Unis. Cet opioïde de synthèse est responsable des deux tiers des 107 735 décès par overdose recensés dans le pays en 2021. « C'est la drogue la plus meurtrière à laquelle les États-Unis n'ont jamais été confrontés », a réitéré le jeudi 27 juillet la directrice de la DEA, Anne Milgram, lors d'une session du sous-comité judiciaire de la Chambre sur la criminalité et la surveillance du gouvernement fédéral.

« Le fentanyl est bon marché à fabriquer, facile à déguiser et mortel pour ceux qui en prennent. Deux milligrammes seulement, l'équivalent de quelques grains de sel, peuvent tuer une personne », a-t-elle expliqué. Ce qui inquiète la DEA avec ces drogues synthétiques est que leur « seule limite sont les produits chimiques que vous pouvez acheter » pour les fabriquer, a-t-elle ajouté.

De la Chine aux États-Unis en passant par le Mexique

Selon la DEA, la chaîne d'approvisionnement commence en Chine avec des entreprises qui fabriquent des produits chimiques comme des précurseurs, éléments constitutifs du fentanyl et de la méthamphétamine. Les substances sont ensuite « envoyées au Mexique ou dans d'autres endroits d'Amérique latine » puis sont acheminées vers le territoire mexicain où les cartels, notamment les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nueva Generación, fabriquent du fentanyl. L'opioïde est enfin expédié aux États-Unis sous forme de poudre, mélangé à d'autres drogues telles que la cocaïne, ou sous forme de pilules comme analgésiques contrefaits sur ordonnance.

En 2022, la DEA a saisi 400 millions de doses mortelles de fentanyl, et jusqu'à présent cette année, elle en a déjà saisi plus de 200 millions, a ajouté Anne Milgram.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador est sous pression depuis que les membres du Congrès républicain ont demandé en mars que les cartels soient désignés comme des groupes « terroristes » et que l'armée américaine soit autorisée à les combattre où qu'ils se trouvent, mais ce jeudi 27 juillet, personne n'a évoqué cette possibilité.

À lire aussiTrafic de fentanyl: les Etats-Unis passent à l'offensive contre le cartel de Sinaloa et la Chine

Les ports mexicains en première ligne

Washington a changé de stratégie de lutte contre le trafic de fentanyl. Il ne se concentre plus uniquement sur les barons de la drogue, mais sur toute la chaîne d'approvisionnement : de l'expédition des précurseurs depuis la Chine, au transport vers les États-Unis, en passant, surtout, par les ports d'entrée à la frontière avec le Mexique.

Fenêtre sur l'Asie, le port de Manzanillo sur la côte Pacifique dans l'ouest du Mexique se trouve en première ligne dans la lutte contre l'import-export des drogues. Les saisies des précurseurs du fentanyl n'ont commencé qu'en 2022, explique le capitaine de la Marine mexicaine, Luis Martinez Cabrera, lors d'une visite ouverte à la presse le mercredi 26 juillet. « Avant 2022, ils n'étaient pas régulés. La loi sur les précurseurs a été modifiée en 2022 », a ajouté l'officier en charge de l'analyse des risques.

En mai, le sous-directeur des douanes de Manzanillo a été assassiné à peine quinze jours après sa prise de fonction. Il a été victime des mesures que prend le gouvernement pour lutter contre l'importation des précurseurs du fentanyl, a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador : « Nous combattons le trafic de drogue, en empêchant l'introduction de ces produits chimiques, en détruisant des laboratoires, en faisant notre travail. Beaucoup de serviteurs publics perdent la vie ». Les agents du secrétariat (ministère) de la Marine (Semar) affirment travailler seuls, sans l'aide technique de leurs homologues américains, pour surveiller les trafics dans le port de Manzanillo.

Ingéniosité des trafiquants

Anne Milgram s'inquiète également de la façon dont les trafiquants « stimulent la demande » d'une manière jamais vue auparavant, introduisant du fentanyl dans d'autres produits pour « produire en masse ».

L'imagination des trafiquants est en effet sans limites. La marine mexicaine affirme avoir détecté cette année un chargement de plus de 8 000 litres de tequila en bouteilles contenant des méthamphétamines. Au total, en 2021, la marine affirme avoir saisi « 42 tonnes » de précurseurs chimiques de méthamphétamines, d'après le capitaine Martinez Cabrera. De la cocaïne a récemment été saisie, mêlée à des engrais organiques, poursuit le capitaine, en citant d'autres exemples de l'ingéniosité des trafiquants.

La marine explique « rompre la structure moléculaire » des précurseurs de fentanyl et de méthamphétamines avant leur sortie du port. « De cette manière, nous garantissons qu'ils ne peuvent plus être utilisés pour la fabrication des drogues de synthèses ».

Autre sujet qui inquiète beaucoup la DEA, l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes cryptées par les cartels pour livrer de la drogue à leurs victimes. L'agence américaine suit également la crypto-monnaie, car elle a observé « une grande quantité d'argent chinois blanchi par des cartels de la drogue aux États-Unis ».

À écouter aussiPeut-on gagner la guerre contre la drogue ?

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne