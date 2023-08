Énergies: demande record de pétrole au niveau mondial en 2023

La demande en pétrole est toujours plus forte dans le monde. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu ses prévisions de croissance à la hausse. Et ce malgré les impératifs de réduction des hydrocarbures pour limiter le réchauffement climatique, on s'achemine vers un nouveau record de la demande de pétrole.

Une vue montre des vérins de pompe à pétrole à l'extérieur d'Almetyevsk dans la République du Tatarstan, Russie, le 4 juin 2023. © Alexander Manzyuk / Reuters

L'AIE s'attendait déjà à un niveau record de la demande de pétrole au niveau mondial, mais pas à ce niveau-là. La demande pourrait s'élever à un total de 102,2 millions de barils par jour cette année, contre un peu moins de 100 millions l'an dernier. Cette hausse est plus importante que le record déjà anticipé par l'AIE, en début d'année. Il y a plusieurs raisons à cette nouvelle révision à la hausse, notamment liée à un fort trafic aérien, liées aux vacances d'été dans l'hémisphère nord. Également, l'utilisation accrue de pétrole dans la production d'électricité et la montée en flèche de l'activité pétrochimique en Chine expliquent aussi cette hausse de la demande mondiale, qui est d'ailleurs très largement portée par l'Empire du milieu. De quoi tendre le marché En parallèle, même si l'AIE s'attend à une production record cette année, les prévisions restent pour l'instant inférieures à celles de la demande. Et l'Opep et en particulier l'Arabie saoudite n'y sont pas pour rien. Elles ont décidé de baisser leur production, précisément pour tirer les prix vers le haut. Ces prix grimpent même pour le pétrole brut russe. Il a dépassé le plafond imposé par le G7. L'or noir russe n'est donc plus éligible aux exportations via les services maritimes du G7 et de l'UE, précise l'AIE. Pour la suite, la hausse de la demande de pétrole devrait être moins forte en 2024. Mais l'appétit reste féroce en dépit des objectifs climatiques. Le scénario pour la neutralité carbone à horizon 2050 de l'AIE prévoyait que la demande descendrait à 72 millions de barils par jour en 2030 et tomberait à 24 en 2050. À lire aussiFrance: les prix des carburants à la pompe repartent à la hausse