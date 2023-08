Journée internationale de la jeunesse: égalité des droits, éducation, défense de l'environnement... il reste tant à faire

Ce samedi 12 août, c'est la Journée internationale de la jeunesse... RFI donne la parole à des jeunes, partout dans le monde : Côte d'Ivoire, Haïti, Afghanistan, Birmanie, Palestine, les revendications sont souvent les mêmes.

L'accès à l'éducation, en Haïti, une priorité

En Haïti, les jeunes représentent environ 60 % de la population. Qu'est-ce qu'être jeune en Haïti, dans un État failli, gangréné par les gangs ? Bon nombre d’entre eux, comme les autres Haïtiens, fuient chaque mois le pays. Jerry Registe, lui, a décidé de rester dans le pays, et de faire entendre la voix de la jeunesse. Il est le président du Centre Muse Haïti et s'est d’ailleurs exprimé récemment devant l’ONU. Pour lui, les jeunes ont avant besoin d'éducation.

01:00 Jean Registe : les jeunes ont besoin de programmes sociaux de base, des écoles, des bibliothèques Charlotte Deroin

Il est un fait que l’école haïtienne est prise en otage par les acteurs politiques et sociaux. De 1986 à nos jours, il est rare qu’une année scolaire ne soit pas perturbée pour une raison ou une autre.https://t.co/nCzoMxoH6g — Jerry REGISTE (@RegisteJerry) July 27, 2023

L'égalité des droits de la Côte d'Ivoire à l'Afghanistan

En Côte d’Ivoire, partons à la rencontre de l’activiste féministe Méganne Boho, présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. La jeune femme de 28 ans a commencé à s’engager en 2012, pendant ses études à l’université Félix Houphouët-Boigny, mais assume l’étiquette de féministe depuis quatre ans. Propos recueillis par notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin.

« Je suis une féministe radicale. J’ai commencé à m’affirmer féministe en 2019. J’ai été motivée par des femmes impressionnantes, comme Bintou Traoré Mariam, comme Désirée Dénéo, qui, déjà, en 2018-2019, s’affirmaient féministes. Et moi, on va dire que je ne comprenais pas, parce qu’avec mon background religieux, mon background éducationnel, j’avais du mal à me départir de ce que j’avais appris depuis l’enfance. Mais j’ai été changée dans ma perception lorsque j’ai travaillé pour une organisation internationale, parce que j’ai été horrifiée de voir les chiffres de viols, de violence, et je me suis dit : ce que je veux faire, l’engagement que je porte, c’est un engagement féministe. Alors autant le dire haut et fort. Je suis féministe sans ‘‘ni’’, sans ‘‘mais’’, je suis juste féministe radicale et je l’assume. Mon combat n’est pas isolé, il s’imbrique dans le combat d’autres féministes qui, avec moi, permettent qu’en Côte d’Ivoire, on puisse savoir que les femmes peuvent parler, peuvent dénoncer, et qu’il y aura des femmes féministes derrière qui vont les soutenir. »

Des femmes voilées et d'autres non, à Téhéran, le 14 mai 2023. AFP - ATTA KENARE

En Birmanie, un peuple en souffrance

Un pays où les droits des femmes sont bafoués au quotidien, c'est l'Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir il y a près de deux ans. Khatera Amine milite pour le droit des femmes à Kaboul. Cette jeune femme a vu sa vie s’écrouler lorsque les groupes armés se sont emparés de la capitale et aujourd’hui, privée de lieu d’apprentissage et d’écoute, elle a créé une école clandestine pour filles en zone rurale... et elle continue de se battre pour ses droits et ceux des Afghans, comme elle l'explique au micro de. « Les droits de l'homme, et en particulier ceux des femmes, sont bafoués en Afghanistan. Les femmes afghanes sont toujours traitées comme des citoyennes de seconde zone. Il est de notre devoir, en tant que défenseur(e) des droits de l'homme et des droits des femmes, de protéger les femmes qui souffrent. Je milite pour les droits de l'homme et les droits de la femme en Afghanistan parce que nous voulons un Afghanistan libre, nous voulons une société libre où nous vivrions librement, où nous ferions nos propres choix. Le rêve de chaque femme en Afghanistan est d'être libre et de vivre libre sans aucune restriction conçue par le gouvernement, par les groupes armés ou par leur famille. Nous voulons la paix. Nous voulons la liberté et nous voulons une société pleine de respect et d'humanité. »

En Birmanie, pays martyrisé par la junte depuis le coup d’État militaire le 1er février 2021, des jeunes s’engagent à corps perdu dans la résistance. À Magway, dans le centre du pays, l’armée réprime, pratique une politique de la terre brûlée et de la terreur. Chit Win Maung, leader de la première heure des manifestations anti-junte, dirige aujourd’hui le Comité révolutionnaire du peuple de Magway. Au micro de Jelena Tomic, il lance un appel aux jeunes du monde entier. « A Magwe, comme partout ailleurs dans le pays, notre peuple souffre. Dans le nord de notre région, de nombreux villages subissent des frappes aériennes, d’autres sont brûlés et les gens ont peur de la junte militaire qui emprisonne illégalement des militants. Après le putsch, j’ai passé huit mois dans la prison centrale de Magwe. J’ai gardé de nombreuses séquelles, psychologiques surtout, car ils m’avaient placé à l’isolement. Aujourd’hui, avec mes camarades, j’organise de nombreuses activités anti-junte. On dit souvent que les jeunes sont l’avenir de la société, mais ici dans notre pays des jeunes se battent et meurent tous les jours à cause de la junte. Mais nous ne nous rendront jamais et nous continuerons à promouvoir notre démocratie. Je voudrais encourager tous les jeunes dans le monde entier et leur dire : nous devons nous unir pour combattre la dictature, où qu’elle soit, nous devons nous battre pour la démocratie et la justice sociale partout dans le monde. »

Les manifestants anti-coup d'État font un geste avec un salut à trois doigts, symbole de résistance lors d'une manifestation lors de la répression policière dans le canton de Thaketa Yangon, Birmanie, le samedi 27 mars 2021. © AP Photo

Défendre l'environnement, c'est aussi un défi en Palestine

A Jérusalem, Najla Abdel Latif, 28 ans, est une jeune militante écologiste palestinienne et la créatrice du blog et de la page instagram Zero Waste Palestine, Zéro Déchets Palestine en français. Bocaux en verre, cosmétiques maison, réparation et récupération de vêtements, la jeune femme a déjà réduit 90 % de ses déchets et sensibilise - en arabe - sur ces problématiques. Un défi dans un endroit où les politiques environnementales sont loin d'être une priorité à cause de la situation politique.

Mais grandissant dans la ville sainte, la jeune femme a aussi vu l'impact de l'industrie de la sur-consommation et de la fast fashion sur la Vieille ville de Jérusalem, ou comment les keffiyeh palestiniens, les robes ou encore encore les tapis traditionnels ont été remplacés par des produits fabriqués en Chine ou en Turquie, au détriment de l'environnement. « La consommation a infiltré la société et le comportement des personnes, explique t-elle au micro d'Alice Froussard. Donc lorsque nous parlons de "fast fashion" par exemple, c'est devenu la première et la principale chose disponible sur le marché. D'une certaine manière, ça a pris la place des productions locales ou des magasins traditionnels qui existaient auparavant. C'est le cas dans énormément d'endroits, mais c'est d'autant plus triste de le voir dans la vieille ville de Jérusalem... parce qu'il y a tellement d'histoire et de beauté dans la vieille ville. Je me suis sentie assez démunie face à cette situation et j'avais aussi le sentiment que je ne voulais pas contribuer à cette crise en tant que telle. J'ai ressenti le besoin de faire passer ce message, et c'est pour ça que j'ai commencé un blog sur la manière de réduire nos déchets, malgré le manque d'infrastructures de recyclage et le mauvais système de gestion des déchets. Dans le même temps, je voulais aussi parler de l'impact négatif sur l'environnement des déchets. Donc, je cherche surtout à éveiller les consciences sur les questions environnementales et je donne aussi des conseils pratiques sur la manière de vivre sans déchets. »

Des associations de protection de l'environnement ont accusé le président Joe Biden d'hypocrisie, après avoir qualifié la crise climatique de «menace existentielle», mais avoir approuvé le Projet Willow. Ici, des jeunes manifestent contre ce qui pourrait être le plus gros projet pétrolier des États-Unis, à Washington, le 21 mars 2023. © Patrick Semansky / AP

