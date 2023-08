Pourquoi la fin des essais nucléaires n'empêche pas la prolifération des armes atomiques

Alors que ce 29 août marque la Journée internationale contre les essais nucléaires, pour la première fois depuis la fin de la Guerre froide, le nombre d'armes atomiques dans le monde a augmenté en 2023. Les essais nucléaires ont pourtant été abandonnés par la plupart des puissances nucléaires qui ont cependant trouvé d'autres moyens de tester et développer leurs arsenaux.

Il est entré dans l’histoire le 16 juillet 1945. Au petit matin, l’espace d’un instant, l’essai Trinity a déclenché le feu nucléaire sur un coin de terre du Nouveau-Mexique dans ce qui resterait comme le premier essai d’une bombe atomique. Moins d’un mois plus tard, les États-Unis lâchaient le même type de bombe sur Hiroshima, puis sur Nagasaki pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale au prix de plus de 200 000 morts.

Le bombardement de Nagasaki fut ainsi la deuxième et la dernière fois qu’un pays utilisa une bombe atomique en temps de guerre, mais il fut cependant bien loin de marquer la dernière explosion nucléaire que la planète ait connue. Entre l’essai Trinity effectué par Robert Oppenheimer et ses équipes et aujourd’hui, les puissances nucléaires ont procédé à plus de 2 000 essais atomiques, que ce soit dans l’atmosphère, dans l’eau ou sous terre. La palme de l’assiduité revient aux États-Unis avec 1 125 essais nucléaires, contre 720 pour la Russie et 210 pour la France.

Le coup d'arrêt aux essais nucléaires

Face aux risques que ces essais présentent pour l’environnement, un premier Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires entre en vigueur en 1963. Ratifié par les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, il interdit les essais atmosphériques. Il est complété en 1996 par le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), ratifié notamment par la France, le Royaume-Uni et la Russie, mais pas par les autres puissances nucléaires que sont les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord.

Faute d’un nombre suffisant de signataires, le TICE n’est toujours pas entré en vigueur, il n’y a donc rien d’illégal pour un pays à effectuer des essais nucléaires souterrains, mais dans les faits, l’existence du texte a mis un coup d’arrêt à ces essais. Les nombreuses critiques et inquiétudes sanitaires qu'ils suscitent y ont également largement contribué. En France les 193 essais qui se sont déroulés en Polynésie, sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, entre 1966 et 1996, ont été catastrophiques pour la santé des habitants de l'archipel du Pacifique, qui réclament toujours réparation devant la justice. Ainsi, au XXIe siècle, la Corée du Nord a été le seul pays du monde à tester ses bombes nucléaires.

Pour autant, si la grande majorité des puissances nucléaires ne conduisent plus d’essais, cela ne signifie pas qu’elles ne continuent pas à développer ou à renouveler leur arsenal. En 2023, pour la première fois depuis la fin de la Guerre froide, le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine a fait repartir le stock d’ogives nucléaires mondial à la hausse. La faute notamment à la Russie qui est à la tête du plus gros arsenal de la planète, mais surtout de la Chine qui a fait passer son stock de 350 à 410 têtes nucléaires. Dans une moindre mesure, l’Inde, la Corée du Nord et le Pakistan ont aussi augmenté leur nombre d’ogives opérationnelles, quand les autres puissances ont maintenu leurs volumes.

Des tests en laboratoire

« Ne plus pouvoir conduire d’essai, cela limite un petit peu votre progrès technologique, mais vous pouvez tout à fait développer votre arsenal nucléaire et produire de nouvelles têtes de plus en plus efficaces sans y recourir, explique Héloïse Fayet, chercheuse au Centre de sécurité de l’Ifri et spécialiste des questions nucléaires. C’est ce que fait la France : elle ne développe pas son arsenal en termes de quantité, mais plutôt de qualité, en fabriquant des têtes nucléaires de plus en plus sophistiquées et précises, et cela, même si elle a signé et ratifié le TICE. »

Car pour s’assurer de l’efficacité de leur arsenal, les puissances nucléaires se basent désormais sur des simulations effectuées en laboratoire. À l’aide de calculs mathématiques et physiques, des scientifiques simulent des tirs d’armes nucléaires à petite échelle. « En France, le Laser mégajoule, près de Bordeaux, contribue à ces simulations d’essais. Certaines composantes de l’arme nucléaire sont chauffées à l’aide de lasers pour voir comment elles réagiraient dans le contexte d’une explosion nucléaire. Et c’est en accumulant toutes ces données que l’on récupère grâce à ces essais mathématiques et physiques que le Commissariat à l’énergie atomique peut garantir au président de la République que l’arme nucléaire fonctionnera », détaille Héloïse Fayet. Par ailleurs, rien n’interdit de tester le vecteur, c’est-à-dire le missile qui transporte les ogives nucléaires, comme l’a fait la France en tirant un missile M51 depuis un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) en avril 2023.

Les États-Unis ont été parmi les pionniers de ces nouveaux tests nucléaires en laboratoires. Ils ont notamment investi près de 3,5 milliards de dollars dans le National Ignition Facility, le plus gros laser au monde qui se situe dans le Lawrence Livermore Laboratory en Californie, qui peut recréer les conditions d’une explosion nucléaire. La France dispose aussi de ce type de technologie avec son Laser mégajoule installé au Centre d’étude scientifiques et technique d’Aquitaine près de Bordeaux. Ce type d’équipement n’est d’ailleurs pas utilisé qu’à des fins militaires puisqu’il permet aussi aux scientifiques de contribuer aux recherches sur la fusion nucléaire qui pourrait permettre d'obtenir une énergie complétement propre.

L'essai nucléaire, un message politique

Si la fin des essais grandeur nature n’a donc pas mis un coup d’arrêt au développement des arsenaux nucléaires, le bénéfice de fin de ces tests pour l’apaisement des relations internationales n’est cependant pas négligeable. « Quand la Corée du Nord teste une arme nucléaire, c’est un message politique extrêmement fort et potentiellement "escalatoire". L’idée de l’interdiction complète des essais nucléaires, c’est déjà de ralentir le progrès technologique, car il est plus compliqué de développer des armes nucléaires plus précises avec des méthodes de simulation qu’avec des tests nucléaires. C’est d’ailleurs pour cela que la France a beaucoup hésité avant de signer le TICE », rappelle Héloïse Fayet.

La guerre en Ukraine a cependant bouleversé l’équilibre mondial sur lequel repose la dissuasion nucléaire. La Russie, qui a pourtant signé et ratifié le TICE, menaçait en février 2023 de relancer ses essais nucléaires par la voix de Vladimir Poutine, ce qui porterait un coup très dur au régime de maîtrise des armements et pourrait avoir de sérieuses implications à l’échelle internationale. « A priori, les États-Unis ne conduiraient pas de nouveaux essais en réponse, car le Department of Energy américain explique chaque année que leur programme de simulation est largement suffisant pour qu’il n’y ait pas besoin de mener des tests supplémentaires, explique Héloïse Fayet. Mais cela pourrait donner à la Chine l’idée de lancer un nouvel essai souterrain et peut-être que la Corée du Nord se sentirait complètement décomplexée par rapport à ça. C’est pour cette raison que cette menace de test est quelque chose d’extrêmement politique », conclut la chercheuse.

