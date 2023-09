Chine: nouvelle championne des émissions de CO2 liées au charbon

Les émissions de dioxyde de carbone par habitant ont augmenté plus que dans tous les pays du G20 en Chine. C’est la conclusion de Ember, un think tank indépendant sur l’environnement. Un constat qui contredit la révolution des énergies propres prônée par les autorités.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La Chine est aujourd’hui le troisième plus grand émetteur de CO2 provenant du charbon, derrière l’Australie et la Corée du Sud, d'après le rapport publié mardi 5 septembre par le groupe de réflexion lié au climat, Ember. Avec une augmentation de 0,72 tonne par habitant entre 2015 et 2022, elle récupère le titre de pays champion de la pollution au sein du G20 - responsables de 80% des émissions mondiales de CO2 -, même si la Turquie et l’Indonésie ont un accroissement plus important dans le domaine en termes en pourcentage.

Mauvais résultat

Un mauvais résultat qui contraste avec les progrès enregistrés au sein du groupe des pays développés. Douze d’entre ont observé leurs émissions par habitant diminuer. Dissonance également avec la volonté affichée par les autorités chinoises et le concept de « civilisation écologique » du président Xi Jinping, qui, lors de la COP15 en Chine, a annoncé une accélération des projets photovoltaïques et éoliens.

Gourmandise énergétique

Une course aux énergies propres, d’aucun ici parlent même d’une « révolution », qui fait aussi de la Chine la championne des énergies vertes, avec des champs de panneaux solaire et d’éoliennes dans ses déserts. Problème : les usines et les mégalopoles de ce pays, toujours surnommé l’atelier du monde, sont très gourmandes en énergie. Pour éviter les pannes, la production de charbon a fortement augmenté de manière ces cinq dernières années, de manière à répondre à la demande d’électricité.

À lire aussiDix ans après le lancement des «Nouvelles routes de la soie», la Chine «a dû revoir ses ambitions»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne