L'été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon l'observatoire Copernicus

L'observatoire européen Copernicus a annoncé ce mercredi que l'été a connu les températures mondiales moyennes les plus élevées jamais mesurées. Et les scientifiques ajoutent que 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'Histoire.

La saison juin, juillet, août, qui correspond à l'été dans la partie nord du globe, a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, avec une température moyenne mondiale de 16,77°C, selon l'Observatoire européen Copernicus. Juillet avait été le mois le plus chaud jamais mesuré, août 2023 est désormais le deuxième. Dans l'hémisphère Sud, l'hiver aussi a été très chaud. 37 degrés en plein hiver au Chili par exemple. Des records entraînant une fonte précoce des neiges de la Cordillère des Andes. C'est 0,66°C au-dessus des moyennes de la période 1991-2020, déjà marquée par l'élévation des températures moyennes du globe en raison du réchauffement climatique causé par l'activité humaine. Et largement au-dessus – 2 dixièmes environ – du précédent record de 2019. Les océans aussi sont en surchauffe. Avec des canicules marines détectées en Méditerranée et dans l'Atlantique. Résultat : les experts de Copernicus considèrent que 2023 pourrait être l'année la plus chaude jamais connue par l'humanité. À lire aussi«Sans activité humaine, ces températures auraient été impossibles» L'observatoire a des données météo depuis 1940 et il peut les comparer aux climats des millénaires passés grâce aux cernes des arbres et aux carottes de glace très anciennes qu'ont étudié les scientifiques du Giec. « L'effondrement climatique a commencé », a déploré le chef de l'ONU António Guterres, dans un communiqué. Le patron de l'ONU le rappelle : le cœur du problème, c'est notre « dépendance aux énergies fossiles ». Notre usage du gaz, du charbon, du pétrole, sur lesquels nous avons basé notre développement, et qui causent les émissions de gaz à effet de serre et ce réchauffement planétaire. À lire aussiClimat: quels effets et quelles conséquences du phénomène El Niño?