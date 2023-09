Opérations humanitaires: l'ONU obligée de puiser dans son fonds d'urgence

Après les Restos du cœur qui manquent d’argent, la Croix-Rouge française a lancé un appel à l’aide pour faire face à l’explosion des prix. Et à Genève, l’ONU annonce qu’elle va devoir piocher dans un fonds d’urgence pour maintenir en vie plusieurs missions humanitaires.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Le fonds central d’intervention d'urgence des Nations unies a été créé en 2006 sous Kofi Annan. Son objectif : permettre d’aider rapidement des pays en proie à une crise humanitaire quand le facteur temps est décisif. C’était le cas par exemple pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Est en 2014. Également en Syrie au plus fort de la guerre civile. L’ONU va ponctionner 125 millions de dollars dans le fonds pour alimenter des opérations sous-financées des Nations unies.

« Les besoins augmentent plus vite que les dons »

« Il nous faut 55 milliards de dollars pour financer nos opérations humanitaires cette année. C’est un montant record, souligne le porte-parole des opérations humanitaires Jens Laerke. Mais en moyenne, nous n’avons reçu que 30% des fonds requis. Le problème, c’est que les dons ne manquent pas : ils augmentent même dans l’absolu. Mais les besoins augmentent plus vite que les dons. C’est pour ça qu’on se retrouve avec un trou dans la caisse de plus en plus important. »

Parmi les pays qui vont recevoir ces crédits en urgence, le Yémen, le Mali, le Burkina Faso, la Birmanie ou encore Haïti. Également l’Afghanistan, où le Programme alimentaire mondial, qui fait face aux mêmes difficultés budgétaires, annonce qu’il renonce à aider 2 millions d’Afghans confrontés à la faim. Dix millions en tout ont été privés de rations alimentaires cette année, faute de moyens.

La Croix-Rouge est en difficulté financière en raison d'une forte hausse de ses coûts de fonctionnement et d'un afflux de demandes d'aide. Les demandes d'aide ont progressé de 7% au premier semestre, par rapport à la même période l'an dernier. Et 2022 a également été marqué par un bond des demandes (+22%) par rapport à l'année précédente. Résultat : l'association s'attend à un déficit compris entre 45 et 50 millions d'euros cette année.

(Et avec AFP)

