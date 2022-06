Mondial-2022: l'Australie se qualifie face au Pérou et complète le groupe de la France

Les joueurs australiens explosent de joie après avoir décroché la qualification pour le Mondial aux dépens du Pérou à Al-Rayyan, le 13 juin 2022 KARIM JAAFAR AFP

Texte par : AFP

Doha (AFP) – L'Australie s'est qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) dans le Groupe D des champions du monde français en écartant aux tirs au but le Pérou (0-0, 5 t.a.b à 4) lundi à Al-Rayyan (ouest de Doha). Le gardien Andrew Redmayne, entré en fin de match pour la séance, a été le héros des «Socceroos» qui rejoignent le groupe de la France, du Danemark et de la Tunisie. Mardi, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande s'affrontent pour le dernier billet qualificatif dans le relevé groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.