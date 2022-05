Mondial-2022: tour d'horizon des huit stades accueillant la compétition

Paris (AFP) – Huit stades accueilleront la Coupe du monde de football qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Une seule enceinte existait avant la désignation du pays comme hôte du Mondial.

Les huit stades retenus

- Lusail, stade Lusail (80.000 places): situé dans une ville spécialement créée pour l'événement, ce stade accueillera la finale de la compétition. Achevé, il sera formellement inauguré dans le courant de l'année.

. Doha, stade international Khalifa (40.000 places): seul stade du pays construit (en 1976) bien avant l'affectation au pays du Mondial, l'enceinte a été rénovée en 2017 et ses deux nouvelles arches la rendant beaucoup plus moderne. Il a déjà accueilli de nombreuses compétitions notamment les Jeux Asiatiques, cinq matches du Mondial des clubs 2019, dont la finale, et la Coupe d'Asie de l'AFC.

- Al-Khor, stade Al-Bayt (60.000 places): édifié à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha, ce stade difficile d'accès pour les supporters (seulement par bus ou par taxi) a été construit sous la forme d'une tente de bédouins. Le pays hôte y débutera la compétition face à l'Équateur le lundi 21 novembre (16h00 GMT).

- Al-Wakrah, stade Al-Janoub (40.000 places): les formes de ce stade sont inspirées des coques de bateaux de pêche perlière longtemps présents sur les côtes de la péninsule arabique. L'enceinte a été inaugurée lors de la victoire d'Al Duhail en finale de la Coupe de l'Emir en 2019.

- Doha, stade de la Cité de l'Education (40.000 places): très facile d'accès, sa silhouette reprend la forme d'un diamant. L'enceinte verra sa capacité divisée par deux après le tournoi comme de nombreux stades.

- Al Rayyan, stade Ahmad Bin Ali (40.000 places): une ligne de métro a été spécialement créée pour relier Doha à ce stade situé dans l'une des villes les plus historiques du pays, non loin du désert.

- Doha, stade Al-Thumama (40.000 places): son design s'inspire de la "taqiyah", couvre-chef traditionnel des hommes dans la région. Le coup d'envoi de la compétition y sera donné avec une affiche Sénégal - Pays-Bas le lundi 21 novembre (10h00 GMT). A l'issue de la compétition le stade passera de 40.000 à 20.000 places et devrait accueillir une clinique du sport et un hôtel.

- Doha, stade 974 (40.000 places): cette enceinte a été fabriquée à partir de conteneurs et autres matériaux réutilisés. Il sera totalement démantelé après le tournoi.

