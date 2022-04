Mondial-2023: pour les Bleues, dernier effort et ultime revue d'effectif

Clairefontaine-en-Yvelines (France) (AFP) – Les Bleues déjà du voyage ? L'équipe de France féminine peut confirmer sa présence à la Coupe du monde 2023 mardi (21h10) au Mans contre la Slovénie, un ultime match officiel avant la liste pour l'Euro que la sélectionneuse Corinne Diacre devrait dévoiler fin mai.

Publicité Lire la suite

Seule une défaite face à la 47e nation au classement Fifa pourrait retarder les Bleues sur la route de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où elles ont déjà un pied et demi. Autrement dit, un match nul ou, mieux, une huitième victoire en huit matches de qualification les enverrait officiellement dans l'hémisphère Sud.

"Il nous reste une marche à franchir. Le match nul ne nous suffira pas, on a une petite revanche à prendre contre cette équipe qui nous avait mis en difficulté à l'aller (3-2, en septembre)", a déclaré la sélectionneuse Corinne Diacre lundi depuis Clairefontaine.

Rapidement menées, les Françaises avaient repris les commandes avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto, avant de se faire rejoindre en toute fin de rencontre. Un penalty d'Amel Majri dans le temps additionnel les avaient sauvées.

Sauf contre-performance, la France rejoindra les deux pays hôtes ainsi que les représentants de la Confédération asiatique déjà qualifiés (Chine, Corée du Sud, Japon, Philippines et Vietnam). L'Allemagne, la Suède et l'Espagne peuvent également obtenir mardi leur billet pour l'Océanie.

La moisson de points récoltée cette saison par les Françaises, encore victorieuses 2-1 vendredi au pays de Galles, leur offre un confortable matelas de sept unités d'avance sur les Slovènes, leurs dauphines du groupe I, avec trois matches encore à disputer.

La sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre replace ses joueuses lors du match contre les Galloises à Llanelli, le 8 avril 2022 Ashley Crowden AFP/Archives

Au Mans, elles auront l'ambition de terminer le travail avant même la dernière fenêtre de qualification en septembre, ce qui leur offrirait une tranquillité d'esprit non négligeable à l'approche du Championnat d'Europe disputé en juillet en Angleterre.

Match Baltimore/Cascarino

Derrière l'objectif collectif, le court déplacement dans la Sarthe revêt également une certaine importance pour les joueuses qui, à titre individuel, bénéficient d'une dernière occasion de se montrer aux yeux de la sélectionneuse.

Vendredi à Llanelli, Diacre a aligné ce qui ressemble à son équipe-type: Peyraud-Magnin dans la cage, Renard et Mbock dans l'axe de la défense, Périsset à droite et Karchaoui à gauche, Bilbault en sentinelle derrière les milieux Geyoro et Toletti, Katoto en avant-centre, Diani et Cascarino sur les ailes.

Ces joueuses pourraient très bien former le onze contre l'Italie le 10 juillet pour le premier match de groupe des Bleues à l'Euro. Mais des ouvertures restent possibles à certains postes.

La gauchère des Bleues Sandy Baltimore contre les Pays-Bas au stade Océane, le 22 février 2022 au Havre FRANCK FIFE AFP/Archives

Depuis le flanc gauche de l'attaque, vendredi, la droitière Delphine Cascarino a destabilisé la défense mais s'est parfois montrée incapable d'exploiter ses débordements. "Delphine doit juste prendre l'habitude de jouer à ce poste-là et choisir quel geste faire", a coupé Diacre après la victoire face aux Galloises.

Sandy Baltimore, qui l'a remplacée après l'heure de jeu, pourrait cependant avoir une carte à jouer mardi. Explosive, comme la Lyonnaise, la gauchère du Paris SG peut en outre se montrer précieuse sur coups de pied arrêtés.

Également sortie du banc à Llanelli, Clara Matéo voudra aussi montrer qu'elle est capable de jouer les trouble-fêtes, même si la sélectionneuse la considère comme une remplaçante.

Pour être titulaire, il lui manque "encore beaucoup de choses", a répondu Diacre à la veille du match contre le pays de Galles. "En même temps, si elle est là c'est qu'il en manque moins qu'hier. Les places sont chères, l'équipe est homogène".

La Française Delphine Cascarino (N.20) à la lutte avec la Galloise Jess Fishlock à Llanelli, le 8 avril 2022 Ashley Crowden AFP/Archives

Certaines Bleues doivent leur convocation à des absences et, pour elles, le stage d'avril apparaît comme une dernière chance de gagner leur place dans le groupe amené à disputer l'Euro.

En défense, c'est le cas de Perle Morroni qui a remplacé Selma Bacha, blessée. Au milieu, Ella Palis s'est glissée dans les 23 aux dépens de Kheira Hamraoui. Et les derniers billets pour l'Euro restent à saisir, tout comme le ticket des Bleues pour le Mondial.

© 2022 AFP