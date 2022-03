Mondiaux de patinage: sans Russes, les Américains Knierim/Frazier en or en couples, James/Radford en bronze

Montpellier (AFP) – Les Russes exclus en réponse à l'invasion de l'Ukraine, et les champions olympiques chinois absents, les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier ont été sacrés champions du monde de patinage artistique en couples, jeudi à Montpellier.

Knierim et Frazier, qui se sont imposés avec un total de 221,09 points, ont dû patiner juste après l'évacuation de la glace de leur compatriote Ashley Cain-Gribble, associée à Timothy Leduc, après trois chutes en pleine prestation. Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara sont médaillés d'argent (199,55), et Vanessa James, championne d'Europe 2019 pour la France mais qui patine désormais pour le Canada, et Eric Radford, son nouveau partenaire, médaillés de bronze (197,32).

