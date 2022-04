Monte-Carlo: Djokovic dans l'inconnu, Alcaraz fort de certitudes

Novak Djokovic lors d'une session d'entraînement en amont du tournoi de Dubaï aux Émirats arabes unis le 20 février 2022 Karim SAHIB AFP

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – L'un revient et manque de repères, l'autre n'a jamais été aussi fort et progresse en flèche: Novak Djokovic et Carlos Alcaraz pourraient se retrouver en quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (10-17 avril) avant d'espérer succéder au palmarès à Stefanos Tsitsipas.