Monte-Carlo: Wawrinka est encore un peu trop court

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – En attendant le grand retour de Novak Djokovic mardi, un autre revenant a assuré le spectacle lundi à Monte-Carlo: Stan Wawrinka a livré un match spectaculaire qui a ravi le public et satisfait le joueur malgré la défaite.

Pour son tout premier match depuis avoir annoncé qu'il prendra sa retraite à Roland-Garros (22 mai-5 juin), Jo-Wilfried Tsonga (254e mondial) affrontait Marin Cilic (22e) en fin de programme lundi.

Mais Fabio Fognini (32e) a mis 2h29 pour écarter Arthur Rinderknech (59e) 7-5, 4-6, 6-3, puis Wawrinka (236e) a résisté 2h07 avant de s'incliner face à Alexander Bublik (36e) 3-6, 7-5, 6-2, Jannik Sinner (12e), enfin, a mis 2h27 pour se débarrasser de Borna Coric (198e) 6-3, 2-6, 6-3.

Si bien que Tsonga et Cilic ont fait leur entrée sur le court Rainier III entre chiens et loups sous les projecteurs, et n'ont débuté leur duel qu'à 19h15.

Un an pour soigner un pied qui le faisait souffrir depuis 2019 et Wawrinka a repris la compétition. Après une élimination au premier tour au tournoi Challenger (circuit secondaire) de Marbella fin mars face à Elias Ymer (131e), le Suisse de 37 ans a encore perdu au premier tour mais en livrant un combat d'un bien meilleur niveau face à Bublik.

"Je n’étais pas loin (de gagner). Au deuxième set, j’ai eu de vraies opportunités, j’aurais pu gagner", a-t-il regretté.

"Imprévisible"

Le Kazakh a remporté le match, mais il n'y avait pas 200 places d'écart entre les deux joueurs, car le Suisse a rappelé durant près de deux sets qu'il avait été N.3 à l'ATP et soulevé trois trophées du Grand Chelem dans sa carrière.

"Je suis conscient que j’ai besoin de beaucoup d’entraînement, je dois travailler sur mon tennis et ma condition physique", a-t-il cependant souligné.

Durant deux sets, la rencontre a été spectaculaire, "Stan the Man" répondant magnifiquement aux coups parfois surprenants de son adversaire qui a par exemple servi à la cuiller ou réussi une amortie gagnante sur la deuxième balle de service de son adversaire.

"Bublik est devenu bien plus solide dans son jeu et son comportement. Il est imprévisible, mais il a une ligne de conduite", a analysé le Suisse.

A partir de la fin de la deuxième manche, le Kazakh a petit à petit pris le dessus.

Déçu de la défaite, Wawrinka tirait néanmoins un bilan positif de sa prestation: "C’est bien mieux que ce que je pensais pouvoir faire aujourd’hui", a-t-il analysé en estimant être encore "loin" de ses objectifs en terme de performance, mais "dans la bonne direction".

Adrénaline et stress

Outre la satisfaction de progresser d'un point de vue tennistique, le Suisse a retrouvé avec délectation la saveur des grands tournois, les émotions qu'ils procurent et qui lui avaient "tant manqué".

"J’ai fait toute cette rééducation pendant un an juste pour revenir sur un court comme celui-là, pour être dans tournoi comme celui-là avec le public, l’ambiance, les émotions, l’adrénaline et le stress en même temps... C’est pour tout ça que je joue, et aujourd’hui c’était très agréable", a-t-il reconnu.

Pourtant, dans l'immédiat, Wawrinka n'a pas de plan précis pour la suite si ce n'est qu'il vise Roland-Garros (22 mai-5 juin) pour lequel il a dit avoir demandé une wild card.

Mardi, la troisième journée du tournoi monégasque sera marquée par l'entrée en lice, au deuxième tour, du N.1 mondial Novak Djokovic qui a soif de compétition. Il n'a pu jouer que trois matchs depuis le début de la saison, à Dubaï, en raison de son refus de se faire vacciner contre le covid. Il sera opposé à l'Espagnol Alejandro Davidovich (46e).

Le Français Benjamin Bonzi (63e), éliminé en qualifications, a été repêché grâce au forfait de l'Espagnol Roberto Bautista et affrontera mardi Daniel Evans (27e), demi-finaliste l'an dernier.

La journée se terminera par un affrontement entre les deux derniers vainqueurs du tournoi, l'Italien Fabio Fognini (2019) et le Grec Stefanos Tsitsipas (2021).

