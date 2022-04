Monte-Carlo: Zverev de retour en demies, aux dépens de Sinner

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Alexander Zverev, 3e mondial, s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, déjà atteintes en 2018, en écartant au terme d'un bras de fer électrique l'Italien Jannik Sinner (12e), largement soutenu par le public, en trois sets 5-7, 6-3, 7-6 (7/5).

"Désolé d'avoir gagné!", a lancé l'Allemand, plus ou moins ironiquement, au public qui a fini par l'acclamer une fois le match gagné.

Il affrontera samedi le tenant du titre Stefanos Tsitsipas (5e) ou Diego Schwartzman (16e) pour tenter de se hisser pour la première fois en finale du tournoi monégasque.

Le champion olympique de Tokyo a dû jouer contre Sinner... et le public, souvent favorable à aux joueurs italiens quand il y en a un sur le court à Monte-Carlo. Dès son entrée, l'Allemand a été sifflé et le ton était donné.

Il s'est cependant rapidement détaché 4-1, enchaînant une série de 13 points gagnés qui ont endormi les spectateurs.

Mais le réveil de Sinner s'est accompagné de celui du public qui a comme poussé son joueur dans sa remontée jusqu'à 4-4. Et des chants se sont élevés des tribunes lorsque, sur une double faute, Zverev a offert le break pour 6-5 qui a permis à Sinner de servir pour le gain du set.

Un nouveau rugissement a accompagné le break réussi par Sinner dans la seconde manche pour mener 2-1.

Mais Zverev a immédiatement recollé et, malgré l'hostilité du public, a repris la mise en jeu de son adversaire pour mener 5-3 et égaliser sur son service à un set partout.

En faisant le break rapidement pour mener 2-1 dans la troisième manche, l'Allemand semblait avoir fait le plus dur.

Mais dans son jeu de service suivant, il a tenté un service à la cuiller qui a précédé une seconde balle trop longue et donc une double faute. Et deux points plus tard, Sinner plaçait un coup droit gagnant qui lui a permis de revenir à 2-2.

Zverev a ensuite profité d'une double faute de Sinner pour reprendre l'avantage (4-3). Il a servi pour la victoire à 5-4 mais Sinner est revenu à 5-5.

Et les deux hommes en sont arrivés au tie break. A l'image de toute la partie, ce jeu décisif a été haletant et s'est terminé sur une dernière faute directe de Sinner dans le filet, sur la première balle de match de Zverev.

