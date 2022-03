MotoGP: Quartararo en quête de renouveau en Indonésie

Kuta Mandalika (Indonesia) (AFP) – Le champion du monde français Fabio Quartararo espère lancer sa saison sur un tout nouveau circuit en Indonésie ce week-end, après une 9e place lors de la première manche de MotoGP il y a deux semaines sur une Yamaha en manque de puissance.

Heureusement pour Quartararo, les autres favoris, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) et l'Italien Pecco Bagnaia (Ducati), n'ont pas non plus marqué les esprits avec respectivement une 5e place et un abandon.

Vainqueur de son premier Grand Prix, c'est l'Italien de 24 ans Enea Bastianini (Ducati-Gresini) qui mène donc par surprise cette saison marathon de 21 Grands Prix, un record.

Après le circuit de Losail au Qatar, cap sur l'île paradisiaque de Lombok qui abrite le nouveau circuit de Mandalika.

C'est peu dire que l'Indonésie attendait ça avec impatience: mercredi, les pilotes ont paradé avec leurs engins dans les rues de la capitale Jakarta et ont été reçus par le président Joko Widodo, fan de moto qui avait inauguré lui-même le circuit en novembre.

Le président indonésien Joko Widodo donne le départ d'une parade des pilotes de MotoGP dans les rues de Jakarta le 16 mars 2022 en amont du GP d'Indonésie BAY ISMOYO AFP

Le championnat du monde était déjà venu, en 1996 et 1997, quand la catégorie reine était la 500 cc. Ce sera une première depuis l'instauration du MotoGP en 2002 et l'arrivée de cylindrées de 1000 cc.

"Ils méritent un GP et ils auront un GP!", a salué Marquez: "Ce sera un grand événement pour le pays et pour le MotoGP".

"Nous espérons que ce sera le premier d'une longue série. Nous avons un accord à long terme pour courir en Indonésie", a pour sa part éclairé Carmelo Ezpeleta, PDG de la Dorna, promoteur du championnat.

Après avoir accueilli des essais de pré-saison en février, l'asphalte du circuit de Mandalika a été refait pour offrir plus d'adhérence, après des critiques des pilotes qui craignaient pour leur sécurité.

Des pilotes en repérage sur le nouveau circuit de Mandalika le 17 mars 2022 avant le MotoGP d'Indonésie prévu le 20 mars BAY ISMOYO AFP

Ces derniers pourront tester à nouveau la piste dès vendredi pour les essais libres 1 et 2 (dès 03h50 puis 08h05 en heure française, GMT+1). Les choses sérieuses commenceront ensuite samedi avec la troisième séance d'essais puis les qualifications, pour le GP le dimanche.

Verra-t-on Quartararo décrocher sa 16e pole en MotoGP, sur ce circuit de 4,3 km? Rien n'est moins sûr pour le Français. Pessimiste à l'intersaison sur le développement de sa Yamaha, ses doutes se sont confirmés au Qatar. "Ce qui est frustrant, c'est que je donne vraiment mon maximum", regrettait-il alors.

"Un bon circuit" pour Ducati

"Je m'attendais à beaucoup plus au GP du Qatar", a-t-il répété jeudi devant la presse. "Mais on apprend toujours de ses moments difficiles".

Le champion du monde assure aujourd'hui se "sentir prêt pour ce weekend". "Nous devons rebondir et sentir notre potentiel sur ce tracé".

"Notre rythme était bon ici pendant les tests, mais beaucoup de nos rivaux étaient rapides, donc chaque détail et chaque fraction de seconde comptera", a-t-il aussi relevé.

S'il se bat pour la victoire, le Français de 22 ans pourrait retrouver Marquez.

L'Indonésie est un bon souvenir pour Honda, qui s'est imposé avec Mick Doohan et Tadayuki Okada à Sentul en 1996 et 1997.

"Le Qatar était un bon début, mais on veut toujours plus, être sur le podium et essayer de gagner", a expliqué le sextuple champion MotoGP espagnol.

L'Italien Francesco Bagnaia sur le circuit de Losail, théâtre du MotoGP du Qatar, le 3 mars 2022 KARIM JAAFAR AFP/Archives

"Notre objectif ce week-end est d'essayer d'améliorer le résultat du Qatar, ensuite en Argentine essayer d'améliorer le résultat d'ici. Mais étape par étape, je me sens bien", a assuré jeudi Marquez, handicapé ces deux dernières saisons par une fracture du bras droit puis par des problèmes de vision double.

Il reconnaît toutefois que lui manque encore la "sensation spéciale" nécessaire pour être rapide. "C'est ce qui me manque vraiment en ce moment et c'est ce que nous recherchons".

Vice-champion 2021, Bagnaia compte aussi remonter sur un podium, lui qui a gagné quatre fois fin 2021.

"Je pense que c'est un bon circuit pour les caractéristiques de notre moto", a expliqué le pilote Ducati. "Je vais essayer de travailler davantage sur mon style de pilotage dès les premières séances d'essais pour trouver le bon feeling".

Deuxième et troisième au Qatar, Brad Binder (KTM) et Pol Espargaro (Honda) pourraient, comme Bastianini, créer à nouveau la surprise. Côté français, on attend aussi un bond de Johann Zarco (Ducati-Pramac), 8e à Losail.

