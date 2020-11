MARBRE Nécro Abdullah Öcalan : une vie liée à la «question kurde»

Abdullah Öcalan, fondateur et chef historique du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, visage incontournable de la rébellion kurde, est décédé le … à l'âge de ... Il était emprisonné sur l'île-prison d’Imrali, non loin d'Istanbul, en Turquie, depuis son arrestation en février 1999 au Kenya. Chef de file du PKK, il avait mené depuis sa prison des négociations avec les autorités d'Ankara pour parvenir à un cessez-le-feu appliqué en 2013. Mais celui-ci a volé en éclats en juillet 2015 et, depuis, les combats n’ont jamais cessé dans le sud-est de la Turquie, région en majorité kurde.

Héros selon ses partisans, « terroriste » aux yeux de nombreux Turcs, celui qui est surnommé « Apo » est le fondateur du PKK, une organisation classée « terroriste » par Ankara et ses alliés occidentaux, dont l'Union européenne et les Etats-Unis. Il n’est jamais apparu en public depuis son arrestation en 1999.

Débuts révolutionnaires et PKK

Né en 1949 d'une mère turque et d'un père kurde, dans un village du sud-est de la Turquie, Abdullah Öcalan étudie le droit à Istanbul, puis les sciences politiques à Ankara. Très actif au sein des mouvements étudiants révolutionnaires, partisan de la cause kurde, son militantisme lui doit d’être arrêté en 1972, et de passer six mois en prison. En 1978, il participe à la fondation du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, d'obédience marxiste-léniniste.

Contraint à l’exil – à Damas ou dans la plaine libanaise de la Bekaa sous contrôle syrien, où il installe son quartier général -, « Apo » engage le mouvement dans la lutte armée en 1984. Il souhaite obtenir la création d'un Etat kurde indépendant. Les forces de sécurité turques ripostent et c'est le début d'une politique de la terre brûlée dans le sud-est anatolien, qui contraint à l'exil 2 à 3 millions de personnes.

Dans les années 1990, Abdullah Öcalan proclame à quatre reprises des cessez-le-feu unilatéraux, toujours rejetés par les autorités d'Ankara, et procède à plusieurs libérations de prisonniers. Aucune issue politique n’est trouvée. Le leader du PKK déclare la fin de la lutte armée en 1998, mais Ankara menace la Syrie de guerre si elle n'expulse pas le chef de la guérilla kurde, réfugié sur son territoire. Après quatorze ans de conflit, Abdullah Öcalan est donc contraint de quitter la Syrie.

Exil et arrestation

Il s'exile en Europe, d'abord en Grèce, puis en Russie et en Italie. En février 1999, il est localisé au Kenya et capturé par les services secrets turcs à la porte de l'ambassade de Grèce à Nairobi, puis ramené en Turquie. Jugé et condamné à mort pour « trahison à la nation », en 1999 il verra sa peine commuée en prison à vie en 2002 lorsque la Turquie abolit la peine de mort dans la perspective des négociations pour son adhésion à l’Union européenne.

Cette arrestation ne signe pourtant pas la fin du PKK. Depuis sa cellule, le leader de la révolte kurde dirige encore son mouvement et délivre ses instructions à ses avocats lors de leurs rares visites : cessez-le-feu, campagne pour une autonomie politique au sein de la Turquie et non un État indépendant...

Négociations

En 2009, le gouvernement islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan tente de contourner le chef kurde en engageant des négociations secrètes en Norvège. Deux ans plus tard, le « processus d’Oslo » est un échec.

En 2012, au terme d'une année de combats particulièrement meurtriers et d'une longue grève de la faim de détenus kurdes interrompue sur ordre du chef du PKK, Recep Tayyip Erdogan réalise l'influence d'Abdullah Öcalan, et c’est avec lui qu’il renoue le dialogue. L'opposition nationaliste et une partie de l'opinion publique turque dénoncent le « scandale » de ces pourparlers. Mais pour beaucoup, Abdullah Öcalan détient la clé d'une solution au conflit kurde.

Peu de personnes lui ont rendu visite en prison, mais à ceux qui sont autorisés à le rencontrer, il répète sa détermination à aboutir à la paix. Des négociations secrètes avec les autorités d'Ankara sont menées : elles parviennent à un cessez-le-feu appliqué dès 2013.

Enlisement du conflit

La trêve sera de courte durée : elle vole en éclat au printemps 2015, après l'annonce d'un plan de paix entre le gouvernement et le PKK en février, que le président Recep Tayyip Erogan invalide en mars. Depuis, les combats ont repris dans le sud-est de la Turquie, région en majorité kurde, alors que ce conflit qui dure depuis plus de trente ans a fait plus de 40 000 morts.

Le 5 avril 2015, ses avocats rencontrent une dernière fois le leader kurde, qui demeure depuis à l'isolement total.Plusieurs rapports d’Amnesty International et du Comité européen pour la prévention de la torture ont régulièrement dénoncé les conditions de détention et les agressions psychologiques dont il aurait été l’objet pendant sa détention.

